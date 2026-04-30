Montserrat del Castillo revela el origen de su proyecto más íntimo: ‘No queremos competir con nadie’

Montserrat del Castillo tendrá un pódcast donde afirma que se mostrará tal cual.

Montserrat del Castillo, presentadora de televisión, dio a conocer cómo nació uno de sus más grandes sueños, el cual dará a luz este jueves 30 de abril en compañía de su amiga María José Quesada. Se trata del inicio del pódcast Entre dudas y fe.

“Nace en mi corazón y Dios me había incomodado muchísimo a poder hablar de cosas que yo sabía que iban a ayudar a muchas personas, pero tampoco sabía cómo. No sabía cómo empezar, no sabía con quién hacerlo, pero yo con todo el equipo creativo que me rodea nunca le había llegado un nombre”, comentó la presentadora de Teletica.

Ella contó que, en ese momento, María José le dijo que también deseaba hacer un pódcast y le soltó el nombre que ella había pensado, el cual se quedó como una confirmación de lo que venía.

“Es perfecto, a mí me llenó demasiado el corazón”, explicó Quesada. Además, Montserrat contó cuál es el verdadero propósito detrás de este nuevo programa.

“Nosotras no estamos buscando likes, nosotras no queremos ser famosas ni nada de eso. No nos interesa llegar y competir con nadie. Esto nace, sé que en el corazón de Dios y partiendo de nuestros peores momentos. Queremos que sea belleza en lugar de las cenizas que estaban quedando de cada una de las circunstancias que estábamos viviendo”, relató.

La presentadora comentó que desea que las mujeres que escuchen su programa se sientan identificadas para contar “crudas realidades que mucha gente no habla”.