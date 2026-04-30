Viva

Montserrat del Castillo revela el origen de su proyecto más íntimo: ‘No queremos competir con nadie’

La presentadora estrena este jueves 30 de abril su nuevo pódcast titulado ‘Entre dudas y fe’, junto a María José Quesada

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya
MATERIAL EXCLUSIVO DE VIVA HASTA SU PUBLICACIÓN. 17/04/2026, San José, Canal 7, entrevista con Monserrat del Castillo, Mauricio Hoffman, Rodolfo Rodríguez y Minerva Rojas, periodistas y presentadores del programa De Boca en Boca.
Montserrat del Castillo tendrá un pódcast donde afirma que se mostrará tal cual. (Jose Cordero)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Montserrat del CastilloMaría José QuesadaEntre dudas y fe
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.