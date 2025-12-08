No solo fue Toledo, esta Miss Costa Rica también se lució en ‘La Casita’ de Bad Bunny

El puertorriqueño Bad Bunny presentó dos conciertos este fin de semana en Costa Rica. El montaje se realizó en el Estadio Nacional (ahora INS Estadio) en La Sabana.

Toledo volvió loco al público que fue a ver a Bad Bunny en su concierto del sábado 6 de diciembre, en el Estadio Nacional, pues el artista costarricense estuvo presente en la famosa Casita. Sin embargo, no fue la única figura tica que estuvo en este privilegiado lugar.

Una reina de belleza, específicamente Miss Costa Rica, también fue una de las invitadas especiales en la tarima.

Valeria Rees en La Casita de Bad Bunny

Valeria Rees, quien llevó la corona como la mujer más linda del país en el 2021, gozó del privilegio de bailar cerquita del boricua, y así lo confirmó la propia modelo en sus redes sociales, donde compartió fotos y videos suyos en La Casita.

Rees mostró en sus historias y publicaciones lo bien que la pasó allí, además contó que el outfit que llevó al espectáculo lo confeccionó ella misma.