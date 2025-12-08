Viva

No solo fue Toledo, esta Miss Costa Rica también se lució en ‘La Casita’ de Bad Bunny

La reina de belleza fue invitada especial al segundo escenario del concierto, realizado en el Estadio Nacional

Por Jessica Rojas Ch.
Bad Bunny en Costa Rica
El puertorriqueño Bad Bunny presentó dos conciertos este fin de semana en Costa Rica. El montaje se realizó en el Estadio Nacional (ahora INS Estadio) en La Sabana. (Archivo)







Bad BunnyConcierto internacionalValeria ReesMiss Costa Rica
