En el segundo concierto de Bad Bunny ocurrió lo que tanto se especuló: vea el sorpresivo momento

El segundo show del boricua en suelo tico (de este 2025) tuvo una sorpresa que muchos pidieron

Por Juan Pablo Sanabria y Jessica Rojas Ch.
Bad Bunny en Costa Rica
Bad Bunny dio dos conciertos en Costa Rica, en el Estadio Nacional. (Alejandro Bermúdez/Cortesía Move Concerts)







Bad Bunny en Costa Rica
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

