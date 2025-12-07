En el segundo concierto de Bad Bunny ocurrió lo que tanto se especuló: vea el sorpresivo momento

Bad Bunny dio este sábado 6 de diciembre el segundo concierto en Costa Rica de su gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour. En esta velada, en la que se despidió del público tico, ocurrió lo que tanto se especuló y que medio país pidió.

El anuncio de que el artista puertorriqueño traería al país La Casita, desató emoción y también rumores. De inmediato, las mentes corrieron a mil y recordando que en sus shows en Puerto Rico, el Conejo Malo invitó a muchos famosos a esta estructura, era de esperarse algo similar.

Sin embargo, en la primera noche no se vio ninguna de las caras conocidas que miles exigían en redes sociales. Todo hacía parecer que se podía descartar esta idea, pero la sorpresa llegó.

Cuando Bad Bunny cambió del escenario a La Casita, recostado en una de las paredes rosa, se vio al hombre que clamó el pueblo: Toledo. El cantante apareció con camiseta de la Selección de Costa Rica y con su vaso en mano, disfrutando de la música.

Varios videos lo captaron sonriendo, al lado del ícono boricua, mientras este daba su espectáculo.

A mediados de esta semana, el propio Toledo afirmó a Teletica.com que el equipo de Bad Bunny lo contactó y que su nombre estaba entre los posibles invitados especiales de La Casita.

“La semana pasada, antes de venirme para Jamaica, me llamó un amigo del equipo de ellos. Me preguntó si iba a estar en Costa Rica y si quería estar en La Casita, que ahí estaba el campo mío”, relató Toledo al medio digital de Teletica.

Sin embargo, el intérprete de El Sarpe agregó que tenía varios conciertos entre el viernes y el sábado, y que se le complicaría asistir al concierto, además de que la conversación con la persona del equipo de Conejo Malo habría sido “por encima” y que no se había concretado la invitación.

“Si sale, sería genial. Me encanta la música del maestro… Todos somos colegas y la energía es positiva”, manifestó Toledo al sitio web de Canal 7.