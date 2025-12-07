Viva

Vea el video en que Bad Bunny rindió homenaje a ‘Soy tico’, de Carlos Guzmán

Durante la segunda fecha de conciertos en el país, el puertorriqueño sorprendió a sus fans en el Estadio Nacional

Por Fiorella Montoya
05/12/2025, San José, Estadio Nacional, concierto de Bad Bunny
Bad Bunny y su orquesta interpretaron la introducción de 'Soy Tico' durante el concierto. (José Cordero)







Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

