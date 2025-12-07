Vea el video en que Bad Bunny rindió homenaje a ‘Soy tico’, de Carlos Guzmán

Bad Bunny y su orquesta interpretaron la introducción de 'Soy Tico' durante el concierto.

El segundo concierto de Bad Bunny en Costa Rica provocó miles de emociones, en una gira marcada por el orgullo de ser latinoamericano, independientemente de cuál sea la bandera que se porte.

Por eso, el puertorriqueño supo cómo hacer para que su público tico lo ame aún más, tras llenarle dos fechas en el Estadio Nacional. La sorpresa llegó cuando empezaron a sonar los acordes de la canción Soy Tico, de Carlos Guzmán.

Esa situación desató gritos y mucha emoción en el reducto de La Sabana, cuando su orquesta empezó a interpretar la canción utilizada como introducción de la canción Pitorro de Coco. El momento quedó inmortalizado en los celulares de los presentes, quienes grabaron el histórico momento.

Bad Bunny agradeció por la energía tan fuerte del público costarricense en su segunda visita al país.

La segunda fecha de este sábado 6 de diciembre sorprendió a muchos no solo con esa canción, sino también con la aparición de Toledo y al cantar junto al artista Jhay Cortés.