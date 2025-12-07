Viva

Bad Bunny en Costa Rica: así vivieron el concierto Verónica Bastos, Marisol Soto y otros famositicos

El 5 y 6 de diciembre, el artista tuvo dos presentaciones en las que varias personalidades de la farándula costarricense bailaron y cantaron

Por Fiorella Montoya
Juan Manuel Vargas, de Teletica, elogió el show de Bad Bunny, sobretodo el uso de 'La Casita'.
Juan Manuel Vargas, de Teletica, elogió el show de Bad Bunny, sobretodo el uso de 'La Casita'. (Instagram/Instagram)







Bad BunnyCosta RicaVerónica BastosMarisol Soto
