Bad Bunny en Costa Rica: así vivieron el concierto Verónica Bastos, Marisol Soto y otros famositicos

Juan Manuel Vargas, de Teletica, elogió el show de Bad Bunny, sobretodo el uso de 'La Casita'.

Bad Bunny llenó de emociones a miles de fanáticos que se dieron cita en el Estadio Nacional el pasado 5 y 6 de diciembre, y entre los muchos que entonaron sus canciones se encontraron varias personalidades de la farándula costarricense.

El ambiente de fiesta estuvo cargado de brillos y ropa de diversos colores, representando la cultura latina como símbolo principal del álbum que motivó la gira. Entre las canciones que los asistentes cantaron y bailaron fueron DaKiti, Callaita, Debí tirar más fotos, entre otras.

Esta experiencia fue documentada por varios periodistas, creadores de contenido, locutores y otras personalidades.

Por ejemplo, la empresaria Marisol Soto se disfrutó de inicio a fin el concierto. “Arranqué oficialmente mis celebraciones de cumple: bailé de principio a fin y, aunque no me sabía todas las canciones, lo gocé como si no hubiera un mañana. Descubrí que el Conejo Malo es bueno… ¡buenísimo!“, escribió en la publicación con varias fotos.

Marisol Soto disfrutó el concierto,aunque afirmó que no se sabía las canciones. (Instagram/Instagram)

El periodista de Telenoticias Juan Manuel Vargas también sorprendió a sus seguidores con este gusto musical, el cual analizó en una publicación.

“Que disculpen U2, Rolling Stone, Metallica, Guns N’ Roses, AC/DC y hasta Los Ángeles Azules, pero sí, fui a ver al Conejo Malo. Buen show, sin tanto elemento como conciertos como Shakira o Karol G, pero el diseño del show pese a la polémica Casita, muy bueno. En el escenario principal un concierto estándar, pero en la Casita, logra una atmósfera de fiesta íntima, entre compas”, afirmó el comunicador.

Por otro lado, la presentadora costarricense, Verónica Bastos, quien reside en Miami, viajó hasta Costa Rica para disfrutar del evento junto a su familia. Ella tenía una entrada VIP, por lo que tuvo al artista muy de cerca; en sus redes sociales mostró cómo bailó y cantó toda la noche.

Otras figuras nacionales que disfrutaron de los conciertos fueron el locutor Jair Cruz, la presentadora de Giros Charlyn López, la chef Sofía, los influencers Keiz y Celeste y la Miss Costa Rica Natalia Carvajal, entre otros.

Verónica Bastos junto a su sobrina; la tica viajó a Costa Rica solo para disfrutar del evento. (Instagram/Instagram)

Charlyn López, presentadora de 'Giros', mostró la cámara que sirvió como gafete para los asistentes al concierto. (Instagram/Instagram)

La pareja de creadores de contenido Keiz y Celeste asistieron al evento, incluso bailaron salsa. (Instagram/Instagram)

La chef Sophia Rodríguez y su esposo bromearon sobre subirle el promedio de edad al concierto. (Instagram/Instagram)