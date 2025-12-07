Toledo revela inesperada restricción que vivió en ‘La Casita’ de Bad Bunny; esto fue lo que pasó

Toledo afirma que fue tratado como un rey por la producción de Bad Bunny.

Toledo sorprendió al público con su sorpresiva aparición en el concierto de Bad Bunny en Costa Rica, correspondiente a la segunda fecha realizada el 6 de diciembre. El artista del Sarpe salió en la famosa casita del puertorriqueño y contó algunos detalles relacionados con la experiencia vivida.

En un video publicado por el influencer El Dari, Toledo contó que en cuanto llegó al estadio fue tratado como un rey por parte de la producción.

El cantante nacional fue muy esperado por el público tico y apareció con camiseta de la Selección Nacional de Costa Rica y con un vaso en la mano.

Toledo mostró la pulsera que le dieron, la cual decía “casita”. Entre las revelaciones que hizo fue que había barra ilimitada de bebidas alcohólicas y hubo una restricción que le llamó la atención.

“Me quitaron el celular, no pude tomar fotos. Podía hacer todo lo que quisiera, pero no tomar fotos”, dijo entre risas.

Durante la gira, el Conejo Malo ha estado invitando artistas de cada país para unirse a él. En esta ocasión, la segunda fecha estuvo cargada de sorpresas: no solo apareció Toledo, sino que también llegó de sorpresa el artista puertorriqueño Jhay Cortéz, lo que provocó una noche inolvidable para los presentes.