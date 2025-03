‘¡No es la casa de Carrie, es mía!’, así lidia el dueño del apartamento de la protagonista de ‘Sex and the City’

A lo largo de las seis temporadas de 'Sex and the City', de las dos películas y de la secuela, los fans han visto a Carrie Bradshaw desfilar con sus atuendos y zapatos caros por las escaleras de su apartamento.

Un curioso video ha circulado en redes sociales y podría ser de gran utilidad para los fanáticos de la afamada serie Sex and the City que visiten la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos.

En las imágenes se observa la fachada del icónico apartamento que en la serie habitaba Carrie Bradshaw, personaje interpretado por Sarah Jessica Parker. Varios turistas posan frente a las emblemáticas gradas por las que Carrie descendía con sus deslumbrantes atuendos y, por supuesto, los exclusivos zapatos de diseñador que lució a lo largo del programa.

Lo llamativo del video es que, desde la puerta de la vivienda, un hombre se dirige a los turistas y les solicita que respeten el espacio, ya que se trata de una propiedad privada. “Lo siento. Trato de no hacer esto, pero hay veces que la gente cruza las líneas rojas”, manifestó el dueño, haciendo referencia a las marcas pintadas en el suelo que indican que no se puede ingresar al lugar.

“Gracias por entenderlo. Que tengan una buena visita. Y recuerden, esto no está vacío, es una propiedad privada y no es de Carrie, es mía”, añadió amablemente, provocando risas entre los visitantes.

Sex and the City, basada en el libro homónimo de Candace Bushnell, se estrenó en 1998. La producción duró seis temporadas y le dio paso a dos películas que se proyectaron en el 2008 y 2010.

En el 2021 se estrenó la secuela titulada And Just Like That..., que trajo de vuelta a Carrie, Miranda y Charlotte en una etapa más madura de sus vidas. Aunque la ausencia de Samantha Jones (Kim Cattrall) fue notoria, la serie ha mantenido el interés de los fanáticos con nuevas dinámicas y desafíos para las protagonistas.

LEA MÁS: ’Sex and the City’, 22 años de empoderamiento femenino