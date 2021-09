Murió Stanford de ‘Sex and the City’: el actor Willie Garson falleció a los 57 años

Willie Garson interrpretó a Stanford Blatch, el mejor amigo gay de Carrie Bradshaw en 'Sex and the City'. (Instagram)

Stanford Blatch conquistó a todos los fans de Sex and the City, no solo por su extravagancia y divertidas intervenciones en la famosa producción de HBO. Tampoco porque durante las seis temporadas de la serie fue el mejor amigo gay de Carrie Bradshaw; Stanford encantó a los fans porque supo esperar y encontró -de la manera menos esperada- el verdadero amor.

Stanford se convirtió en un ícono de la serie, su presencia se volvió necesaria para darle a Carrie y a las chicas (interpretadas por Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon, Kristin Davis y Kim Cattrall) un halo de esperanza cada vez que ellas ya no creían en el amor. Stanford quedará grabado en la memoria de los fans de Sex and the City, lo mismo que Willie Garson, el actor que encarnó al querido personaje y quien este martes 21 de setiembre falleció a los 57 años. Garson padecía de cáncer de páncreas; sin embargo no se sabe si su muerte fue provocada por esta enfermedad.

El actor también destacó en otras producciones para televisión como Policías de Nueva York, White Collar y Hawaii Five-0. En Sex and the City, Garson destacó en 27 episodios de la aclamada ficción y participó en las películas de 2008 y 2010. También, aparecería en la esperada continuación de la historia And Just Like That..., que será un trabajo póstumo del actor.

“La familia de Sex and the City ha perdido a uno de los suyos. Nuestro asombroso Willie Garson. Su espíritu y su dedicación estuvieron presentes todos los días en el rodaje de And Just Like That. Él estuvo allí, dándonos todo, incluso cuando estaba enfermo. Todos extrañarán sus dones como actor y persona. En este triste y oscuro momento, nos reconforta el recuerdo de su alegría y su luz”, “, dijo el productor ejecutivo Michael Patrick King en un comunicado que replicó El Universal, de México.

Cynthia Nixon (quien interpreta a Miranda en la serie) lamentó la pérdida de su amigo en Twitter y expresó un sentido mensaje. “Lo amamos y adoramos trabajar con él. Era infinitamente divertido en la pantalla y en la vida real. Fue una fuente de luz y amistad en el mundo del espectáculo. Siempre fue un profesional. Mi corazón está con su hijo, Nathen Garson. Nathen, espero que sepas cuánto te amaba y lo orgulloso que estaba de ser tu papá”.

Precisamente su hijo también le dedicó un extenso mensaje en su cuenta de Instagram. “Estoy muy contento de que hayas podido compartir todas tus aventuras conmigo y de que hayas logrado tanto”, escribió el joven.

En esta imagen se ve a las actrices Cynthia Nixon, Sarah Jessica Parker y Kristin Davis en compañía de su colega y amigo Willie Garson durante una grabación de la nueva serie. (Instagram)

Chris Noth (Mr. Big) publicó en su Instagram una foto de Garson junto a Parker, ambos sonríen mientras caminan. El actor acompañó la imagen con un corazón roto.

Por su parte Kim Catrall (Samantha), usó Twitter para expresar su dolor: “Noticias muy dolorosas y una pérdida triste para la familia de Sex and the City. Nuestras condolencias y descansa en paz, querido Willie”.

Sarah Jessica Parker aún no se ha pronunciado por la muerte de quien en la vida real también era su amigo.