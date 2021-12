Mr. Big de ‘Sex and the City’, es acusado de acoso sexual por dos mujeres

El actor Chris Noth ha sido acusado de acoso sexual por dos mujeres, según informó el medio especializado en el espectáculo The Hollywood Reporter. Noth, de 67 años, ha vuelto a ser noticia en las últimas semanas por su regreso como Mr. Big en el reboot de Sex and the City para HBO Max, titulado And Just Like That. Fue esta misma notoriedad la que llevó a las mujeres a hablar con el medio para revelar sus denuncias.

Con la finalidad de proteger su identidad, el medio les otorgó unos sobrenombres. La primera mujer afectada es Zoe, quien actualmente tiene 40 años, y la segunda es Lily, de 31 años. Ambas se acercaron a The Hollywood Reporter por separado y con meses de diferencia. La publicidad sobre el reboot de la serie les habrían hecho recordar los difíciles momentos que vivieron en Los Ángeles, en 2004, y Nueva York, en 2015, respectivamente.

Chris Noth Chris Noth interpretó a Mr. Big en 'Sex and the City' y también en su secuela. (Instagram)

A través de un correo, en agosto pasado, Lily fue la primera en contactarse con The Hollywood Reporter. “No estoy segura de cómo se hace con este tipo de historia y cómo se encuentra a las otras víctimas”, escribió.

Por su parte, Zoe tuvo comunicación recién en octubre. La mujer trabaja en el rubro del entretenimiento y tiene temor de las repercusiones sobre su carrera si se conoce su verdadera identidad, pero consideró que era momento de hacer el caso público. “Ver que estaba repitiendo su papel en Sex and the City hizo que me despertara algo”, dijo.

Consultado sobre las acusaciones, Chris Noth envió una declaración a The Hollywood Reporter. “Las acusaciones en mi contra, hechas por personas que conocí hace años, incluso décadas, son categóricamente falsas. Estas historias podrían haber sido de hace 30 años o de hace 30 días, no siempre significa no, esa es una línea que no crucé. Los encuentros fueron consensuados. Es difícil no cuestionar el momento en que salieron estas historias. No sé con certeza y por qué están saliendo a la superficie ahora, pero sí sé esto: no agredí a estas mujeres”, dijo.