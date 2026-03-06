Nancy Dobles y su acompañante de paseo por las tardes: así disfruta la presentadora de ‘Buen día’

Nancy Dobles es una de las figuras más importantes del programa 'Buen día' de Teletica.

La presentadora Nancy Dobles, figura de Buen día, de Teletica, parece que pasa sus tardes muy feliz y bien acompañada; al menos así lo evidenció en unas historias en su cuenta de Instagram, en las cuales les mostró a sus seguidores un poco de su rutina.

Dobles vive en las cercanías del Parque Metropolitano La Sabana y aprovecha esto para salir a dar paseos con su inseparable amigo Benny, su mascota.

El perro, a quien conocemos no solo por las redes de Nancy, sino porque tiene las propias, se ha ganado el cariño del público por su ternura. Incluso, en muchas ocasiones, se ve cómo la mascota comparte con la conductora y su pareja, el periodista Ignacio Santos, quien hasta hace pocos días fue el director de Telenoticias, de Canal 7.

En las recientes publicaciones de Nancy se ve cómo disfruta junto a Benny de una caminata de tarde soleada.