Residente vs J Balvin: le explicamos las referencias en la ‘tiradera’ viral

La canción más nueva de Residente junto al productor argentino Bizarrap no deja de sonar ni de generar impresiones por lo demoledora que resulta “la tiradera” de René Pérez hacia su colega, J Balvin.

Esta Music Sessions, que es el volumen 49 del productor argentino y que tiene a Residente como protagonista, se divide en tres capítulos, el último, de casi cuatro minutos va dedicado en su totalidad a J Balvin, con quien el puertorriqueño tiene diferencias desde meses atrás. Aquí repasamos el origen de su pelea y además, le explicamos la historia detrás de muchas de las duras frases que el boricua le dedica al colombiano.

[ Residente pulveriza a J Balvin en su nueva canción ]

El origen

Todo empezó a finales de setiembre del 2021, cuando J Balvin escribió un tweet (que más tarde borró) y en el que decía que la Academia Latina de la Grabación “no valoraba al género urbano”.

“Los Grammy no nos valoran, pero nos necesitan. Es mi opinión y nada en contra de los otros géneros, porque se merecen todo el respeto. Pero ya el truco está aburrido. Les damos rating pero no nos dan el respeto”, se leía en el tweet. Luego escribió que decía esto aun estando nominado para que no se interpretara que estaba dolido.

Las palabras de Balvin no le hicieron nada de gracia a Residente, quien grabó un video que subió a Instagram confrontándolo y diciendo que por qué si los Latin Grammy no valoran la música urbana, él tenía 31.

En esa ocasión lo que más molestó al puertorriqueño fue que Balvin quisiera “boicotear” una actividad en la que la persona homenajeada sería Rubén Blades, artista a quien él tanto estima y que ha sido reconocido por su gran calidad humana.

. Las frases más fuertes que Residente le canta a J Balvin tienen diferentes contextos. Foto: GDA

“Un tipo que marcó la historia de la música latinoamericana, un tipo que, a diferencia de ti, escribe sus canciones y las siente”, dijo en referencia al panameño Blades, quien ha sido un referente para Residente a lo largo de su carrera.

“El año pasado cuando te nominaron 13 veces ahí tú no pediste boicot. De seguro tenías hasta cambio de ropa para cada premio. Pero como de las 13 nominaciones te ganaste un solo Grammy, ahora vuelve el boicot”, dijo Residente.

[ Residente y su ‘paliza’ a J Balvin: así reaccionó el mundo a la demoledora ‘tiradera’ ]

Cerca de finalizar el video de 2:48 minutos, René Pérez comparó la música de Balvin con un carrito de Hot dogs.

“Te explico, para que entiendas: tu música es como si fuera un carrito de hot dogs, que a mucha gente le puede gustar o a casi todo el mundo, pero cuando esa gente quiere comer bien se van a un restaurante y ese restaurante es el que se gana las estrellas Michelín. Entonces, si quieres que te nominen tienes que dejar de hacer hot dogs y abrir un restaurante”, dijo.

La respuesta de Balvin llegó poco después: él no dijo nada (aparte del ‘Respeto tu opinión’ que comentó en el video de Residente), más bien replicó con acciones: el colombiano sacó una línea de productos (merchandising) haciendo alusión a los perros calientes. En una imagen en la que mostraba los accesorios en venta, escribió: “El negocio socio”.

Luego de esto, Residente reaccionó furioso con otro video de cinco minutos. Su principal molestia tenía que ver con la supuesta falta de palabra de Balvin, pues aparentemente él le había pedido que por favor bajara el video y dejaran ahí el tema.

Residente Residente sacó todo su arsenal lírico y no tuvo piedad de J Balvin en su nueva canción. Foto: Archivo (Brian Ach/Brian Ach/Invision/AP)

“Jose, vi que subiste un merch, así como si fueras el más capo. Me interesa que la gente sepa el tipo de persona que tú eres. No te (asustes) porque no te voy a tirar, porque lo hablamos y yo soy un hombre de palabra a diferencia de ti”, inicia el video.

Luego, el intérprete de Ojos color sol continuó: “Primero dile a tu viejo, que en vez de estar comparándote con el economista Peter Ducker (el papá de J Balvin alabó ‘el ingenio’ de su hijo al sacar una línea de productos luego de las ofensas de Residente), o como se llame, como si fueras un genio de la economía, dile que te enseñe valores, porque no todo en la vida es negocio. No todo en la vida es dinero. Es importante el dinero, hace falta... Pero no todo es eso, también existe la honestidad, la lealtad”, dijo apenas empezando.

En esta nota puede leer todo lo que Residente le dijo a J Balvin en ese video.

[ Residente publicó un segundo y más fuerte video contra J Balvin: estas son las frases más aniquiladoras ]

Ahora que quedó claro el inicio del conflicto, podemos retomar algunas de las frases más venenosas de la canción y su trasfondo.

La historia detrás de las frases

“Voy a rebajarme con un bobolón que le canta a SpongeBob y a Pokémon”.

En esta primera línea Residente se refiere a la canción Agua de J Balvin en la que menciona a los personajes de Bob Esponja que viven en Fondo de Bikini. Además, a propósito del 25 aniversario de Pokémon, él escribió la canción Ten cuidado.

“La copia de un clon, el Logan Paul del reguetón”.

Si bien Balvin no tiene que ver con Logan Paul, “su ofensa” de René hace referencia a Paul , un polémico youtuber estadounidense que en su momento fue muy criticado por mostrar a un hombre que tomó la determinación de quitarse la vida y cuyo cuerpo estaba en el bosque japonés de Aokigahara, conocido como el “bosque de los suicidios”.

“El pueblo luchando, los están matando y el tipo sube foto de Ghandi rezando”.

En octubre, cuando Residente subió su segundo video a Instagram arremetiendo contra Balvin, reveló que durante las protestas de colombianos a mediados del 2021, él fue quien escribió el único mensaje que el originario de Medellín publicó en apoyo a su pueblo.

“-”(...) Por eso hasta yo te tuve que escribir por Instagram el único mensaje que tú dedicaste a tu país Colombia durante las manifestaciones, o sea, para que entiendan: el único mensaje que escribiste a tu país te lo escribe un puertorriqueño porque no te sale ni eso. Para colmo lo copias literal del WhatsApp, lo copias debajo de tu video y eres tan mentiroso que le pones José como si lo hubieras escrito tú. Yo pensaba que ibas a coger el mensaje y lo ibas a adaptar, pero no, lo pegaste tal cual. Tu país quemándose en llamas y tú pendiente a sacar un disco”, dijo aquella vez.

“Pendejo mentiroso, se hace el espiritual usando la salud mental pa’ vender un documental”

En el 2019, J Balvin reveló que padece un trastorno de ansiedad. Esa vez escribió: “Todos vemos la gloria, pocos saben la historia y mucho menos las batallas internas que la mente puede hacerte”.

En varias oportunidades Balvin ha resaltado la importancia de velar por nuestra salud mental.

“Tú ere’ má'falso que un hot dog sin ketchup ni pan”.

Aquí por supuesto reflotó el tema de los perros calientes con los que comparó su música y de los que días después Balvin sacó una línea de productos.

“No entiende los valore’ de la vida, se tiene que tatuar la palabra ‘lealtad’ porque se le olvida”.

Efectivamente, entre las decenas de tatuajes que J Balvin se ha hecho, en el interior de su muñeca derecha lleva plasmada la palabra Lealtad; se dice que sus amigos más cercanos también la llevan en la piel.

El conflicto entre Residente y Balvin se inició en el 2021. Foto: Archivo (Ginnette Riquelme/AP)

“Es un imbécil con tinte de cabello que puso a mujere’ negra’ con cadena de perro en el cuello”.

En la primera parte de esta línea, Residente se refiere a los característicos cambios de look de Balvin, quien ha llevado su cabello de muchos colores. Después, apunta a la polémica alrededor del video del tema Perra que J Balvin bajó de Youtube luego de que se le acusara de racista y machista, pues en una de las imágenes él aparece caminando mientras lleva a dos mujeres negras amarradas con cadenas en sus cuellos y que se van desplazando de rodillas.

Balvin ofreció disculpas por el video luego de que figuras como Marta Lucía Ramírez, la vicepresidenta de Colombia señalara las imágenes de la producción como “racistas, sexistas, misóginas y machistas”.

“Quiero ofrecerles mil disculpas a todas las personas que se sintieron ofendidas, especialmente las mujeres y la comunidad negra”, dijo una semana después el colombiano.

[ J Balvin y la polémica tras ser nombrado Mejor Artista Afrolatino del Año ]

“Un blanquito que perdió el camino. Todo un divino aceptando su premio de afrolatino”.

A finales de diciembre, J Balvin volvió a protagonizar una polémica. Esta vez fue porque recibió el premio como mejor artista afrolatino del año.

“American Entertainment Music Awards. Gracias”, publicó en su cuenta de Instagram. Seguidamente llovieron críticas de quienes cuestionaban cómo él iba a recibir este premio siendo una persona blanca.

Reaccionó borrando su primer mensaje y agregó uno nuevo: “No soy afrolatino pero gracias por darme un lugar en la contribución de la música afrobeat y su movimiento”.

Más tarde, los representantes de los Premios de Entretenimiento Africano de Estados Unidos (Aeausa por sus siglas en inglés) que le otorgaron el reconocimiento explicaron que la categoría en la que distinguieron al colombiano está abierta para artistas de América Latina que contribuyan con la cultura africana y el género afro-beat.

“Un día dijo que quiso hacer reggaeton siendo franco, al descubrir que Daddy Yankee era blanco. Mi llave, lo peor de todo y lo má' grave es que este pendejo es racista y no lo sabe”.

En setiembre del 2021, el medio colombiano El Tiempo, publicó una entrevista con Balvin, en la que entre otros temas, habló de cuánto admiraba a Daddy Yankee y contó que siempre creyó que era una persona afrodescendiente.

“(...) cuando escuché a Daddy Yankee yo pensaba que él era afro, más o menos como Tego Calderón. Normalmente, el hip hop siempre se vio reconocido por ser de afroamericanos, incluso el reguetón cuando empezó, el ragga, la mayoría también eran morenos o negros. Cuando vi por primera vez la imagen de Daddy Yankee dije: ‘¡Ah, yo puedo ser como él!’. Como que ya vi que se abrió un camino, vi que Yankee era blanco, ¡un latino!, como yo”, reza la respuesta.

“La historia te va a dar un bofetón en nombre de to’ los que bajo abuso recogieron algodón y otro bofetón en nombre de to’ los que han tenido que batallar doble, dentro del : Myke Towers, Sech, ChocQuibTown, Rafa Pabön, Don Omar, Ozuna, Arcángel, Tego Calderón. Son un montón que sin pensar mete’ debajo del cajón en tu arcoíris de colore’ no existe el color marrón. Un sacrilegio, este blanquito de colegio todavía no entiende el fuckin’ privilegio”.

Continúa Residente haciendo referencia al supuesto racismo por parte de J Balvin. Todos los artistas mencionados por René Pérez son afrodescendientes.

“¿Pero qué esperan de este fracasado? Criao’ por su papá, un influencer frustrado”.

Aquí “le tira” al papá de Balvin, José Alvaro Osorio, quien alabó a su hijo cuando sacó la línea de productos de hot dogs.

“Lo que dijo Rubén, el Residente lo sostiene: aunque cambie de color, yo siempre sé por dónde viene”.

Aquí hizo referencia al tema Camaleón del panameño, a quien Residente defendió cuando Balvin habló mal de los Latin Grammys en los que Blades sería homenajeado.

“Los negocio’ son negocios, socio. En los negocio’ no hay amigo’. Lo mío no es negocio, somo’ diferente’. Por la música yo pongo el corazón al frente, mis Billboard los sostiene la gente. Junto a mis letra’ en cada pancarta pa’ bajar un presidente. No soy el más famoso de todo el circuito. Pero parto en veinte a tu rapero favorito”.

En la primera línea alude al “Es un negocio, socio” que escribió Balvin cuando sacó su línea inspirada en perros calientes. Y, cuando menciona “bajar un presidente” se refiere a lo ocurrido en Puerto Rico en el 2019. René Pérez fue uno de los líderes de las protestas de ese país que buscaban que el gobernador Ricardo Roselló dimitiera. Finalmente, el político renunció. Bad Bunny y Ricky Martín también fueron parte de las históricas marchas.