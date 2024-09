Eduardo Aguirre se une a The Tenors y cantará para el Papa: Un sueño hecho realidad

La carrera del cantante costarricense Eduardo Aguirre ha tomado muchos caminos, pero el que se le abrió este 2024 fue tan inesperado que él mismolo percibe como un sueño que jamás imaginó. El artista, quien obtuvo el segundo lugar en el concurso Latin American Idol en 2009, fue elegido por el grupo canadiense The Tenors para convertirse en su cuarto integrante.

Todo sucedió de la manera menos esperada: un inocente comentario en una publicación de Instagram lo llevó, meses después, a viajar a Canadá para cantar con el grupo, que actualmente está formado por Clifton Murray, Mark Masri y Victor Micallef.

The Tenors es un grupo especializado en el género crossover, combinando sus voces de tenor con interpretaciones de pop y música lírica.

Aguirre recordó que, mientras navegaba por redes sociales, se encontró con una publicación del grupo que llamó su atención. Decidió buscar más información sobre ellos y, al conocerlos a través de videos, sintió una gran admiración por su trabajo, por lo que no dudó en expresárselos en un comentario.

“Me encontré con canciones preciosas, una de las más hermosas es su versión de Aleluya. Vi que no solo cantan música clásica, sino que son un grupo muy versátil. Son ganadores de premios, han vendido millones de discos, cantaron para la reina Isabel y se dice que eran su grupo favorito”, explicó Aguirre sobre la trayectoria de The Tenors, quienes comenzaron su carrera en 2004 y han contado con varios artistas en sus filas.

Para su sorpresa, ese mismo día el tico recibió un mensaje de Clifton, quien le comentó que había visto su trabajo y que le gustaba mucho, incluso alabó su voz.

Pocos días después de ese primer contacto, los integrantes invitaron a Eduardo a una reunión virtual. El costarricense pensó que tal vez existía la posibilidad de grabar una canción con ellos, lo cual ya para él sería una gran oportunidad. Sin embargo, las sorpresas apenas estaban empezando.

Clifton, Mark y Víctor estuvieron presentes en esa charla, donde le propusieron a Eduardo acompañarlos a cantar en un concierto en Vancouver, Canadá. En ese momento, el grupo era un trío, tras la salida de Alberto Urso. Por supuesto, el tico aceptó el reto, a pesar de tener poco tiempo para aprender el repertorio de canciones en español, inglés e italiano.

“Me dijeron que no me preocupara y me soltaron una de las frases más bonitas que me han dicho: ‘El idioma se aprende, pero lo apasionado y entregado que eres para cantar, con eso no nace todo el mundo’”, recordó el intérprete.

Eduardo Aguirre y The Tenors: Con un pie en Costa Rica y otro en Canadá

Eduardo se preparó a fondo para el concierto que ofreció junto a sus nuevos compañeros en Canadá, el 11 de mayo. Para él, la experiencia fue inolvidable, describiéndolo como uno de los mejores espectáculos que ha vivido en su larga carrera como cantante.

Al día siguiente del show, Eduardo regresó a Costa Rica, se despidió de sus colegas y pensó que todo quedaría ahí. Empero, una vez más, la vida le tenía otra sorpresa preparada. Lo contactaron de nuevo, pero esta vez para proponerle que se uniera oficialmente al grupo, ya que The Tenors había estado buscando una voz latinoamericana que los acompañara, y para ellos, Eduardo era el indicado.

En el 2009, Eduardo Aguirre conquistó el segundo lugar en el concurso 'Latin American Idol', desde entonces ha trabajado arduamente como solista y también como miembro de otras agrupaciones como la Orquesta Filarmónica.

Desde entonces, el tico ha dividido su tiempo entre su vida y compromisos artísticos en Costa Rica y Canadá. Viaja constantemente para encontrarse con sus nuevos compañeros y, gracias a la virtualidad, también se reúne con ellos desde su país para ensayos y la preparación de los shows privados que han ofrecido en los últimos meses.

De manera oficial, The Tenors presentó a Eduardo como su cuarto integrante en sus redes sociales, confirmando que estará con ellos en la gira navideña que realizarán a finales de año en Canadá, donde ofrecerán 11 conciertos.

Además, Aguirre adelantó que ya están trabajando en la grabación de un nuevo disco de estudio. “Es una producción que estamos preparando para Latinoamérica. Ahora me toca a mí, como dicen, echarme el equipo al hombro porque ellos no hablan español, entonces es una responsabilidad muy grande”, comentó el tico.

Parte de los planes de The Tenors es abrirse camino en la región, y Eduardo es una gran conexión para lograrlo.

El primer concierto de Eduardo Aguirre (izquierda) con The Tenors fue en mayo, desde entonces ha cantado con ellos en shows privados. En diciembre realizará una gira navideña con la agrupación por Canadá.

Para coronar las buenas noticias, The Tenors, con Eduardo como su cuarto integrante, cantará para el papa Francisco el 31 de octubre, según confirmó el propio cantante.

“Todo lo que ha pasado no deja de sorprenderme. Soy muy creyente y sé que Dios puso todo esto en mi camino. Lo que resta es trabajar muy duro para seguir abriendo camino y, además, ganarme también el cariño de los fans del grupo”, concluyó el cantante.