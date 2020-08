“Todo es parte de la vida. Hay subidas y bajadas. Uno trata de aprender de los errores. Trata de crecer. A veces no es fácil. Pero siempre he tratado de poner a Dios como el capitán de mi vida. Es bonito cuando uno recibe cariño de la gente, pero a veces duele cuando te señalan y te juzgan. Es más la gente que me quiere que la que no. Pero sí ha pasado que por el hecho de que si termino una relación la gente juzga sin saber, o creen que uno es mala persona. A veces es un poco injusto, pero uno sabe que es parte de (...). Hay comentarios hirientes, pero bueno. Es parte de estar expuesto”, dice.