“Antes de empezar tenía trabajo de tiempo completo. Cuando me dieron la noticia de que estaba en el elenco renuncié a mi trabajo para dedicarme al programa y dedicarme más a mi carrera como cantante. Resulta que viene pandemia y el programa se atrasó. Me quedé sin trabajo, sin programa y sin dinero, entonces empecé a hacer queques para ayudarme a pagar cuentas. Luego aparecieron otros proyectos de cantar en lives y así, pero me encantó ponerme a prueba a mí misma. En estas circunstancias hay que reinventarse”, cuenta.