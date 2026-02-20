Murió su padre, fue víctima de estafa y su hermano se accidentó: las duras pruebas de este cantante costarricense en el 2026

Pese a las grandes pruebas que la vida le ha puesto en el inicio de este 2026, el cantante Ramzi, figura de 'Tu cara me suena', las enfrenta con positivismo.

El cantante costarricense Ramzi ha vivido el inicio del 2026 con dolorosas noticias, las cuales lo han afectado en su vida personal. El primer día del año falleció su padre, hace un par de días fue estafado de manera virtual y perdió dinero de sus cuentas bancarias y, ahora, enfrenta el accidente de tránsito que sufrió su hermano.​

Según explicó el artista, quien fuera finalista del programa Tu cara me suena de Teletica, este año ha sido de grandes pruebas para él. Lo menos importante y que pudo resolverse de manera satisfactoria fue el fraude electrónico del que fue víctima, pero la pérdida de su papá y la salud de su hermano han sido los momentos más dolorosos para él y su familia.​

Don Ólger Ramírez falleció el 1.° de enero; su funeral fue un día después en San Carlos.​ Mientras que el accidente de Ricky, hermano mayor del cantante, sucedió el 8 de enero.

Con esta publicación, el cantante costarricense Ramzi promociona el concierto que ofrecerá para ayudar económicamente a su hermano accidentado. (Instagram/La Nación)

El hombre de 37 años perdió el control de la motocicleta que conducía y se estrelló; el golpe provocó en él un trauma craneoencefálico que lo mantuvo 11 días internado en el hospital. Después de la salida ha permanecido en cama en su casa y recibiendo terapias de recuperación y rehabilitación; por lo tanto, no puede trabajar. Ricky es trabajador independiente y padre de tres hijos.​

Por esta situación, Ramzi apeló a su talento y a su trabajo como artista para ayudar a su familiar, así que organizó un concierto especial para recaudar fondos.

El espectáculo será el 28 de febrero a las 9 p. m. en el restaurante Atípico, en Ciudad Quesada, San Carlos. Las entradas costarán ¢5.000. Ramzi amenizará la noche con música de todos los géneros.

“Les prometo una noche hermosa llena de música para enamorarnos, recordar y para los despechados también”, escribió el artista en un posteo en redes sociales. Para mayor información sobre el show puede comunicarse al 8957-9039.​