Murió su padre, fue víctima de estafa y su hermano se accidentó: las duras pruebas de este cantante costarricense en el 2026

El artista ofrecerá un concierto en San Carlos para apoyar económicamente a su hermano, quien sufrió un trauma craneoencefálico

Por Jessica Rojas Ch.
Gabriel Ramírez, artísticamente llamado Ramzi, hizo bastantes confesiones en el pódcast de La Teja, Aquí entre nos
Pese a las grandes pruebas que la vida le ha puesto en el inicio de este 2026, el cantante Ramzi, figura de 'Tu cara me suena', las enfrenta con positivismo. (Archivo)







Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

