Famoso cantante costarricense encendió las alarmas con esta complicada situación que vivió: ‘Fui estafado’

El artista fue figura del programa ‘Tu cara me suena’, de Teletica, y aprovechó su reconocimiento para brindar un importante consejo a sus seguidores

Por Jessica Rojas Ch.
Estafa virtual
El cantante costarricense se enteró por casualidad de que en su cuenta bancaria había cargos que él no había realizado. (Perplexity)







RamziEstafaFraude virtual
