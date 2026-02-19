Famoso cantante costarricense encendió las alarmas con esta complicada situación que vivió: ‘Fui estafado’

El cantante costarricense se enteró por casualidad de que en su cuenta bancaria había cargos que él no había realizado.

Un cantante costarricense y exfigura del programa Tu cara me suena, de Teletica, encendió las alarmas con la información de que sufrió una estafa virtual en su cuenta bancaria digital.

El artista tico Ramzi manifestó en sus redes sociales que se enteró de la estafa cuando revisó el estado de cuenta que mantiene con un banco nacional, ya que desde varios días atrás notaba que “los números no cerraban con las transacciones”.

Al hacer la revisión, se dio cuenta de que había siete transacciones que se hicieron con los datos de su tarjeta de débito y que él no las había realizado. “Fui estafado”, escribió en un posteo en Instagram.

“Tuve que llamar a bloquear mi tarjeta inmediatamente y lo peor es que nunca utilizo mis tarjetas de manera física para pagar, sino que pago desde la wallet de mi móvil”, explicó en la publicación.

Agregó que consultó en el banco y que le confirmaron que esta situación ha “pasado demasiado últimamente” y que son bots o personas que inventan números al azar hasta que logran una combinación correcta, la cual usan para realizar compras.

La situación de Ramzi lo tiene muy preocupado, pero al final dejó un consejo muy importante para que sus seguidores no sufran lo mismo que él: “Antes de realizar cualquier compra, revisen siempre cuánto dinero tienen en su cuenta y cuánto les queda después de realizar la compra”.