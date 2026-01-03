Viva

El desgarrador adiós de cantante costarricense en el funeral de su papá: artista se ‘derrumbó’ al interpretar el ‘Ave María’

Ramzi despidió a su padre este viernes 2 de enero. El señor falleció a los 61 años

EscucharEscuchar
Por Jessica Rojas Ch.
Ramzi tu cara me suena Teletica
El cantante costarricense Ramzi sufrió la muerte de su padre Ólger Ramírez, quien falleció este 1. ° de enero a los 61 años. El artista fue figura del programa 'Tu cara me suena' de Teletica. (Archivo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
RamziCantanteMúsica costarricense
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.