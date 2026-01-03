El desgarrador adiós de cantante costarricense en el funeral de su papá: artista se ‘derrumbó’ al interpretar el ‘Ave María’

El cantante costarricense Ramzi sufrió la muerte de su padre Ólger Ramírez, quien falleció este 1. ° de enero a los 61 años. El artista fue figura del programa 'Tu cara me suena' de Teletica.

El inicio del 2026 sorprendió con luto y dolor la vida del cantante costarricense Ramzi, quien sufrió la muerte de su padre este 1.° de enero. El artista recordó con cariño en redes sociales a su progenitor, quien falleció a los 61 años.

La vela del señor se realizó el jueves en Ciudad Quesada y el funeral fue este viernes 2 de enero. Precisamente en la despedida, Ramzi, exparticipante del programa Tu cara me suena de Teletica, aprovechó su talento vocal para decirle adiós a su papá.

En un video que publicó, el artista mostró cómo cantó el Ave María durante la ceremonia. Visiblemente afectado, el intérprete dejó toda su emoción en la interpretación que hizo; incluso, en un momento se escucha cómo su voz se quiebra ante el dolor.

“Papá, esta es la última canción que pude cantarte, nunca me había costado tanto y me había dolido tanto cantar como hoy”, escribió el artista en la publicación del video.

El cantante costarricense Ramzi destacó como figura de la sétima temporada de 'Tu cara me suena' de Teletica. (Archivo)

Ramzi fue un poco más allá y recordó momentos de dolor que vivió en la relación con su padre. Hace unos meses, el propio cantante reveló que durante muchos años luchó con el rechazo de don Ólger, quien no aceptaba la orientación sexual de su hijo. Sin embargo, el perdón llegó y el dolor por la partida embargó al intérprete.

“Aunque nunca me dijiste un ‘te amo’ o lo orgulloso que te sentías por mí como hijo y como artista, yo siempre me sentí orgulloso del don que me diste y créeme que lo honraré hasta el último de mis días”, agregó Ramzi en la publicación.

