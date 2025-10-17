Murió querido y destacado actor de telenovelas colombianas: ‘Vivió con la libertad de quien jamás se traiciona’

El viernes 17 de octubre el mundo de la televisión, especialmente de las telenovelas colombianas, amaneció de luto con la triste noticia de la muerte de uno de sus más grandes actores, el cual es considerado una leyenda.

El intérprete colombiano Gustavo Angarita falleció a los 83 años, según confirmó su familia en comunicados que fueron difundidos en redes sociales.

El actor Gustavo Angarita forjó una carrera de más de 50 años en el cine y la televisión colombiana. Además fue pintor y escultor. (Instagram)

“Hasta luego Tío Gustavo Angarita, hoy me despido de un gran actor colombiano, escultor del alma y de la materia, y un hombre que vivió la vida bajo sus propios parámetros, con la libertad de quien jamás se traiciona”, se lee en el emotivo mensaje de despedida publicado por su sobrina, la también actriz Sandra Eichler.

Angarita, desde pequeño, demostró una fascinación por la actuación que, a la postre, lo convirtió con los años en uno de los actores más queridos y reconocidos de su país, informó El Tiempo.

Entre sus papeles destacados cuentan novelas como La potra Zaina, Un ángel llamado Azul, En los tacones de Eva, Chepe Fortuna, Casa de reinas y La ley del corazón.

También tuvo una importante carrera en el cine, en el que filmó más de 15 películas y fue reconocido con diferentes premios por su talento.

Angarita exploró otras artes más allá de la actuación. Fue pintor y escultor, según Infobae, sus obras se asocian con el surrealismo y el arte pop.

¿Qué se sabe sobre la muerte de Gustavo Angarita?

Infobae explicó que, en abril de este año, el hijo del actor confirmó que su padre fue hospitalizado debido a una deficiencia de calcio y magnesio, lo cual representaba un riesgo para su corazón.

El intérprete también padeció de cáncer, pero en mayo fue dado de alta bajo observación médica.

Hasta el momento no se ha informado de manera oficial cuáles fueron las causas de la muerte del intérprete.