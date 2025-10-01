Murió famoso actor mexicano, inesperadamente, a los 54 años: ‘Rival talentoso y amigo entrañable’

Carlos Arau fue un famoso actor mexicano, miembro de una familia de reconocidos artistas, entre ellos el cineasta Fernando Arau, director de la película 'Como agua para el chocolate'.

El reconocido actor mexicano Carlos Arau murió inesperadamente, a los 54 años, dejando un legado de 35 años de carrera artística. El deceso del intérprete, quien también se destacó como director, guionista y productor, fue confirmada por la Asociación Nacional de Intérpretes de México (ANDI).

Arau es recordado por múltiples producciones como la famosa serie Vecinos, donde encarnó a Hortensio durante 10 capítulos; o películas como Perdida Durango, Extraños caminos y Un mundo maravilloso.

“La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento de nuestro socio intérprete Carlos Arau. A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI”, se lee.

LEA MÁS: Los ‘Vecinos’ lloran la muerte de Octavio Ocaña, Benito en la serie

De momento no ha trascendido la causa de su fallecimiento ni si el actor padecía de alguna enfermedad.

Varias celebridades como Maribel Guardia, Cuauhtli Jiménez, Roberto Tello y Gerardo Murguía expresaron sus condolencias ante la noticia. El actor Aleks Vázquez fue uno de los que le dedicó un emotivo mensaje.

“Amigo del alma, qué difícil es aceptar que ya no estés presente. Me cayó de golpe la noticia de tu partida, ya que decíamos que éramos amigos y rivales, pues varias veces competíamos en call backs. De verdad, tú eres el que realmente debe llevar el título del rey de los comerciales", escribió Vázquez.

“Ya no tendré a ese rival talentoso ni a ese amigo entrañable. Descansa en paz Carlos Arau. Hoy todas mis funciones son dedicadas a ti”, concluyó.

Carlos Arau interpretó a Hortensio en la serie 'Vecinos'. (Facebook)

La última publicación del actor en Facebook, donde tenía casi 5 mil amigos, fue el 17 de septiembre, una invitación para ir a la playa, donde días antes dijo, escribiría un guion.

“¡Vamos a la playa! ¿Alguien?”, se lee.

Días antes comentó en esta misma red social que estaba trabajando en un guion sobre la vida de Gabriel Figueroa, fotógrafo de la Época de Oro del cine mexicano.

“Estoy escribiendo un guion sobre la vida de Gabriel Figueroa, el gran fotógrafo de cine mexicano e internacional, yo voy a interpretarlo. Si te gusta la idea, ponle like. Muchas gracias. (Hazlo viral)”.

Carlos Arau pertenecía a una familia con varios miembros destacados en el medio artístico. Entre sus familiares se encuentran: Alfonso Arau, cineasta reconocido mundialmente por el filme Como agua para el chocolate; su hermano Sergio Arau, músico y cantante; y Tihui Arau, sobrina de Carlos Arau, quien también está vinculada al medio artístico.

A esta lista se suma Fernando Arau, actor, cómico y músico, y Rossana Arau, productora de cine y telenovelas.