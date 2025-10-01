Viva

Murió famoso actor mexicano, inesperadamente, a los 54 años: ‘Rival talentoso y amigo entrañable’

El intérprete es recordado por varios papeles, entre ellos en la célebre serie ‘Vecinos’

Por Juan Pablo Sanabria
Carlos Arau fue un famoso actor mexicano, miembro de una familia de reconocidos artistas, entre ellos el cineasta Fernando Arau, director de la película 'Como agua para el chocolate'. (Facebook)







Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

