Murió actor de Televisa que luchaba contra el cáncer y complicaciones económicas

La muerte de Gustavo Cosaín, actor de Televisa, Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) de México.

Gustavo Cosaín, actor mexicano que participó en múltiples telenovelas de Televisa, murió tras varios años luchando contra el cáncer. El artista había hecho público su padecimiento e incluso había pedido apoyo económico.

El deceso de Cosaín, reconocido por producciones como Simplemente María, fue comunicado en redes sociales por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) de México.

“La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento de nuestro socio intérprete Gustavo Cosaín. A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI. ¡Descanse en paz!”, escribió la organización en un comunicado.

LEA MÁS: Murió famoso actor mexicano, inesperadamente, a los 54 años: ‘Rival talentoso y amigo entrañable’

De momento, no han trascendido las circunstancias de su fallecimiento y únicamente se sabe que padecía de cáncer.

Cosaín compartió años atrás fotografías de un tumor que le fue extirpado en la espalda y externó su compleja situación económica, explicando que aunque había hecho sus ahorros, también le había tocado lidiar con la Covid-19.

“La operación salió exitosa. Sí, con sus bronquitas de que tuve que tomar radios, quimios, pero vamos saliendo bien. Ahorita volvió a salir una bolita, pero estamos checando”, escribió en aquel entonces.

Durante su carrera de varias décadas, Gustavo Cosaín fue parte del elenco de telenovelas como La Culpa, El abuelo y yo, o Ni contigo ni sin ti.