Murió famoso rapero que trabajó con J Balvin y por quien Belinda pidió ayuda mientras estaba hospitalizado

MilkMan era productor, rapero y artista visual. Colaboró con J Balvin en el disco 'Energía'.

La música internacional está de luto con la muerte de un reconocido rapero mexicano, ocurrida este jueves 12 de febrero. El artista falleció después de sufrir complicaciones de salud que lo llevaron a ser internado de emergencia en un hospital, momento en el que, incluso, la famosa Belinda pidió ayuda para él.

De acuerdo con el medio Infobae, el cantante conocido como MilkMan fue sometido a dos cirugías urgentes; sin embargo, las complicaciones de salud se agravaron y al final ocurrió el deceso.

Óscar Botello, nombre de pila del rapero, había trabajado como director creativo en el disco Energía, del colombiano J Balvin.

Cuando fue hospitalizado, los familiares del artista pidieron donaciones de sangre, pero también económicas, ya que el mexicano no contaba con un seguro médico y los gastos de su internamiento y tratamiento fueron muy altos.

Hace unos días, el rapero mexicano MilkMan fue internado de emergencia en un hospital. (Instagram)

A esta campaña fue a la que se sumó Belinda, quien en redes sociales hizo una petición a sus seguidores para que apoyaran a MilkMan.

MilkMan nació en Monterrey, pero vivía en Ciudad de México. Además de rapero, también era productor, diseñador y artista visual, agregó Infobae.

La noticia de su muerte la confirmó su hermano Enrique Botello, conocido artísticamente como Kiks, quien publicó una fotografía de MilkMan con un sentido mensaje de despedida.