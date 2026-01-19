Falleció querida cantante costarricense a los 35 años: ‘Sentimos tu risa y tu voz en cada recuerdo’

El inicio del 2026 ha estado marcado por el luto para la música costarricense con el fallecimiento de varios artistas ticos.

La música costarricense está de luto por el fallecimiento de una reconocida y querida cantante.

Se trata de la artista Adriana Espino, quien fuera voz del grupo nacional Azabache. La mujer falleció este domingo 18 de enero a los 35 años, según confirmó el Tribunal Supremo de Elecciones en su sitio web.

“Nuestra querida amiga, aunque ya no estés físicamente, sentimos tu risa y tu voz en cada recuerdo”, publicó la agrupación en su perfil de Facebook para anunciar la lamentable noticia.

En su perfil de Facebook, la cantante Adriana Espino mostraba con orgullo su trabajo como vocalista del grupo Azabache. (Facebook)

En el texto agregaron que Adriana destacó por su compañerismo y su buen sentido del humor. “Gracias por enseñarnos a valorar la amistad verdadera. Tu partida dejará un vacío en nuestras vidas que nada podrá llenar”, fue parte del mensaje de sus compañeros de escenario.

Espino era madre de dos hijos, uno de 16 años y una niña de 12. Los detalles de sus honras fúnebres serán anunciados en la página del grupo Azabache.