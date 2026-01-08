Murió querido músico costarricense: ‘Se suma al mejor grupo, el cielo’

Víctor Varela trabajaba en el Teatro Reventón y formó parte de la Orquesta Son Mayor.

El percusionista costarricense Víctor Varela falleció este miércoles 7 de enero, a los 54 años, según consta en los registros del Tribunal Supremo de Elecciones.

Ayer mismo, el Teatro Reventón -por medio de una publicación en su página de Facebook-, oficializó el deceso con un sentido mensaje de despedida, pues el músico laboraba en esa institución.

La misiva del teatro destacó la cercanía de Varela, así como su legado humano y artístico.

“Nuestro amado compañero Víctor Varela ha partido con El Señor. Hoy un gran músico se suma al mejor grupo musical de todos… al del cielo”, escribió la institución en redes sociales.

También compartieron una esquela donde añaden que su partida dejó “un vacío inmenso en su familia, en el teatro, en la comunidad y en el mundo de la música, donde su talento y humanidad seguirán resonando para siempre”. El texto también informó sobre las honras fúnebres.

Según la información divulgada, el cuerpo del músico permanecerá en la Funeraria del Magisterio, en Alajuela, este jueves 8 de enero, a partir de las 2 p. m. La misa se realizará en la iglesia de La Agonía, en horario por confirmar.

Varela también fue integrante de la Orquesta Son Mayor, agrupación que se unió a las condolencias por medio de un comunicado oficial. La orquesta recordó su paso por la institución y expresó solidaridad con la familia.

“De parte de la Gerencia y todo el personal de la Orquesta Son Mayor nos unimos al dolor por la partida a la casa del creador de nuestro amigo Víctor Varela, quien fuera parte de la Orquesta en algún momento. Paz y fortaleza a sus familiares en estos momentos tan dolorosos”, indicó la agrupación.

La muerte del percusionista generó mensajes de despedida de colegas, artistas y gestores culturales. Muchos destacaron su compromiso con la música y su calidad humana.