Murió querido músico costarricense: ‘Se suma al mejor grupo, el cielo’

El artista fue reconocido por su trabajo como percusionista

Por Fiorella Montoya
Víctor Varela trabajaba en el Teatro Reventón y formó parte de la Orquesta Son Mayor.
Víctor Varela trabajaba en el Teatro Reventón y formó parte de la Orquesta Son Mayor. (Facebook/Facebook)







