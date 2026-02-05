Viva

Murió Eduardo Santoro, referente de la música cristiana evangélica

El músico también era pastor de la iglesia ‘Jesús en Ti’

Por Fiorella Montoya
Eduardo Santoro desarrolló más de cuatro décadas de ministerio musical y pastoral en América Latina.
Eduardo Santoro desarrolló más de cuatro décadas de ministerio musical y pastoral en América Latina.







Eduardo Santoro
