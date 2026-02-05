Murió Eduardo Santoro, referente de la música cristiana evangélica

Eduardo Santoro, cantante, compositor, pastor y evangelista argentino, falleció este 4 de febrero a los 65 años. La noticia fue confirmada por su familia mediante un emotivo mensaje, en el que destacaron su fe y su vida dedicada al servicio cristiano.

“Con tristeza en nuestro corazón, pero con profunda esperanza en nuestro Señor, compartimos la partida de nuestro amado Eduardo Santoro. Un hombre de fe que vivió hasta el último aliento el evangelio y la esperanza de Cristo”, indicó el comunicado.

Santoro nació el 6 de enero de 1961 en Buenos Aires, desde joven sirvió en la Iglesia Cristiana Evangélica Ebenezer, donde participó en labores de alabanza, evangelismo y apoyo a personas con adicciones. Durante un tiempo combinó su ministerio con su trabajo como mecánico dentista, hasta dedicarse por completo a la labor pastoral.

Desde mediados de los años 80 se convirtió en un referente de la música cristiana en español. Grabó álbumes como Desde que te conocí, La manera de vivir y Más que vencedor. Canciones como Desde que te conocí y Si mi pueblo se humillare se transformaron en himnos congregacionales.

En 2008 se mudó a México y en 2009 fundó la iglesia Jesús en Ti, en la que estuvo activo hasta poco antes de su fallecimiento. Su música tuvo amplia difusión en América Latina, incluida Costa Rica, donde fue muy conocido.