Muere joven cantante de ‘The Voice’ por mordedura de serpiente; la clínica que la atendió no tenía antídoto

Se trata de Ifunanya Nwangene, vocalista nigeriana, quien en 2021 llamó la atención a nivel internacional por su destacada participación en el concurso de canto. Entre sus principales cualidades estaba la versatilidad para combinar géneros como el jazz y la ópera.
Según las versiones de personas cercanas a la fallecida, Nwangene recibió el ataque del animal mientras estaba dormida. La mordedura la despertó y junto a un amigo buscaron atención médica.
No obstante, al llegar a una clínica cercana, no contaban con el suero antiofídico (antídoto para el veneno) y la trasladaron a un hospital, donde murió.
Tras el ataque, se encontraron otras dos serpientes en el hogar de la artista nigeriana. Además, en redes sociales circularon videos que muestran a un adiestrador sacando a uno de estos reptiles de la casa mientras se escuchan gritos de desesperación.
El fallecimiento de la joven causó gran conmoción y abrió una fuerte discusión sobre la calidad de los servicios médicos en Nigeria.
