Muere joven cantante de ‘The Voice’ por mordedura de serpiente; la clínica que la atendió no tenía antídoto

La artista de 26 años sufrió el ataque de uno de estos reptiles mientras dormía, este sábado 31 de enero

Por Juan Pablo Sanabria

Una joven cantante, quien se dio a conocer por participar en el reality La Voz (The Voice), falleció de forma trágica por la mordedura de una serpiente venenosa. La artista tenía apenas 26 años y su deceso ocurrió este sábado 31 de enero, según reportaron medios como la BBC.








