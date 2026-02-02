Muere joven cantante de ‘The Voice’ por mordedura de serpiente; la clínica que la atendió no tenía antídoto

Una joven cantante, quien se dio a conocer por participar en el reality La Voz (The Voice), falleció de forma trágica por la mordedura de una serpiente venenosa. La artista tenía apenas 26 años y su deceso ocurrió este sábado 31 de enero, según reportaron medios como la BBC.

Se trata de Ifunanya Nwangene, vocalista nigeriana, quien en 2021 llamó la atención a nivel internacional por su destacada participación en el concurso de canto. Entre sus principales cualidades estaba la versatilidad para combinar géneros como el jazz y la ópera.

Ifunanya Nwangene se destacó en 'The Voice Nigeria', en 2021. (Instagram)

Según las versiones de personas cercanas a la fallecida, Nwangene recibió el ataque del animal mientras estaba dormida. La mordedura la despertó y junto a un amigo buscaron atención médica.

No obstante, al llegar a una clínica cercana, no contaban con el suero antiofídico (antídoto para el veneno) y la trasladaron a un hospital, donde murió.

Tras el ataque, se encontraron otras dos serpientes en el hogar de la artista nigeriana. Además, en redes sociales circularon videos que muestran a un adiestrador sacando a uno de estos reptiles de la casa mientras se escuchan gritos de desesperación.

El fallecimiento de la joven causó gran conmoción y abrió una fuerte discusión sobre la calidad de los servicios médicos en Nigeria.