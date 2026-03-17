Murió famosa actriz de Hollywood mientras dormía: fue la primera mujer negra en ser contratada por Columbia Studios

La actriz estadounidense Judy Pace falleció a los 83 años, informó la revista People. La intérprete, conocida por trabajos en producciones como Peyton Place y Brian’s Song, murió mientras dormía.

De acuerdo con el medio especializado en noticias de farándula, la noticia fue confirmada por Shawn y Julia, hijas de la intérprete, quien marcó un punto de inflexión en la industria del entretenimiento al convertirse en la primera mujer negra en ser contratada por Columbia Studios.

Según las hijas de la artista, Pace murió pacíficamente el 11 de marzo, durante una visita que realizó a unos familiares.

La actriz nació en Los Ángeles en 1942. Fue modelo y después debutó en el cine en 1963 con la película 13 Frightened Girls, agregó People.

En la televisión, su trabajo más reconocido fue el papel de Vickie Fletcher en la serie dramática Peyton Place.