Muere famosa actriz de ‘Scary Movie’; su amiga encontró el cuerpo

Scary Movie es una comedia de terror paródica que se burla de varias películas de miedo populares de finales de los 90, especialmente 'Scream' y' I Know What You Did Last Summer'.

La actriz y culturista estadounidense Jayne Trcka, conocida por interpretar a Miss Mann en la comedia Scary Movie (2000), falleció el pasado 12 de diciembre en San Diego, según confirmó recientemente su hijo al portal TMZ.

De acuerdo con el reporte policial citado por el medio, una amiga de Trcka intentó comunicarse con ella en varias ocasiones días antes de hallarla sin vida.

Al no recibir respuesta, decidió acudir a su domicilio, donde la encontró inconsciente en la cocina. Tras llamar al 911, los servicios de emergencia acudieron al lugar y declararon a la actriz muerta en el sitio.

Jayne Trcka (azul), recordada por su papel como la estricta profesora Miss Mann en "Scary Movie", falleció a los 62 años en su casa de San Diego. (Tomada de redes sociales)

El médico forense de San Diego confirmó también su fallecimiento, aunque indicó que la causa de la muerte permanece bajo investigación. El hijo de Trcka señaló que no tenía conocimiento de ninguna enfermedad o condición médica previa que pudiera haber provocado el deceso.

Trcka, de 62 años, inició su carrera como culturista en los años 80, participando en diversas competencias antes de dar el salto a la actuación.

Su papel en Scary Movie le abrió las puertas a otras producciones televisivas como The Drew Carey Show y Whose Line Is It Anyway?

Además de su trayectoria artística, Trcka se desempeñó como agente inmobiliaria en California y apareció en diversas revistas especializadas en fitness, entre ellas Flex, MuscleMag International y Women’s Physique World.

Su fallecimiento causó consternación entre colegas y fanáticos que la recuerdan por su carisma y su destacada presencia tanto en el mundo del deporte como en el entretenimiento.