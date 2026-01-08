Periodista de Teletica anuncia la muerte de una de las personas más amadas de su vida

Periodista María Jesús Rodríguez, de 'Telenoticias', dio la noticia con la frase: 'Este cielo precioso recibió a nuestro amado abuelito Rafa'.

María Jesús Rodríguez, periodista de Telenoticias, dio a conocer este miércoles 7 de enero el fallecimiento de una de las personas más importantes de su vida: su abuelo, Rafael Valladares.

La comunicadora compartió un emotivo mensaje para despedir a su familiar. Las honras fúnebres del señor Valladares se realizarán este viernes 9 de enero, en Escazú.

“Este cielo precioso recibió a nuestro amado abuelito Rafa”, escribió la periodista en una imagen que mostraba el firmamento azul con el reflejo del sol.

Rodríguez también compartió una fotografía de diciembre de 2025 donde aparece junto a él y lo que parecen ser el resto de sus primos. Asimismo, publicó una tierna imagen de su infancia, en la que su abuelo la sostiene en brazos, y otro video donde bromean con don Rafael por una curiosa corbata que tenía.

Su abuelo, el señor Rafael Valladares, tenía 81 años. El servicio religioso y el velatorio se llevarán a cabo este viernes en Escazú.