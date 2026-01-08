Viva

Periodista de Teletica anuncia la muerte de una de las personas más amadas de su vida

La comunicadora compartió tiernas fotografías que reflejan el gran cariño que le tenía

Por Fiorella Montoya
Periodista María Jesús Rodríguez de Telenoticias, canal 7.
Periodista María Jesús Rodríguez, de 'Telenoticias', dio la noticia con la frase: 'Este cielo precioso recibió a nuestro amado abuelito Rafa'. (Instagram)







Fiorella Montoya

