Muere actriz por trágico incendio en su casa, a los 53 años

La actriz se hizo famosa en su debut en el cine, en 2003.

La muerte de la actriz egipcia Nevin Mandour, a la edad de 53 años, ha causado gran conmoción debido a las trágicas circunstancias del suceso. La artista falleció a causa de un incendio en su apartamento, según confirmó su amigo y colega Sharif Idris.

Según reportó el medio sirio Tesaa World, Mandour fue víctima de asfixia, luego de que su apartamento, ubicado en la ciudad de Alejandría, fuera consumido por las llamas. Para el momento en que se hicieron presentes las unidades de emergencias, la actriz ya estaba fallecida.

Además de confirmar el sensible fallecimiento, Idris lamentó la muerte de su amiga con un sentido mensaje en su cuenta de Facebook.

“La amable y hermosa amiga Nevin Mandour está en la misericordia de Alá... que Alá te perdone y te trate con bondad”, escribió.

Nevin Mandour se dedicó a la actuación desde muy joven. Su mayor éxito le llegó en 2003, al estelarizar su primera película Elly Bali Balak, la cual fue todo un éxito en Egipto. En la producción compartió elenco con la estrella Mohamed Saad.

Posteriormente, fue parte del elenco de la serie Regresando a ti, Alejandría. Este papel marcaría un punto de quiebre, pues luego de esto se retiró de las cámaras durante 17 años.

Según comentó en una de sus últimas entrevistas, televisada en el canal MBC Masr, Mandour explicó que su misterioso adiós tuvo un fuerte motivo detrás: cuidar a su madre enferma.