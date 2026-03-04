Muerte de famosa actriz, leyenda de la gran pantalla, enluta el cine mexicano: ‘Su recuerdo permanecerá vivo’

El cine mexicano se enluta al perder a otra de sus grandes leyendas. La actriz Ana Luisa Peluffo, rostro de la Época de Oro y a quien se atribuye protagonizar el primer desnudo de la gran pantalla azteca, falleció a los 96 años de edad.

Peluffo murió rodeada de sus seres queridos, según lo dio a conocer su familia a través de un comunicado. Se detalló que los servicios funerarios se realizaron de manera privada.

“Falleció en paz en su rancho en Jalisco, acompañada por sus seres queridos. Durante sus últimos años vivió con serenidad, rodeada de cuidado y cercana a su hijo. Los servicios funerarios se realizaron de manera íntima y privada, en apego a su voluntad”.

“Agradecemos profundamente el cariño de todas las personas que, a lo largo de los años, apreciaron su trayectoria y disfrutaron de su trabajo y su compañía, y solicitamos respeto y comprensión en este momento. Su recuerdo permanecerá vivo en quienes la conocieron y valoraron su presencia y su legado artístico”.

¿Quién fue Ana Luisa Peluffo?

La sensualidad natural de Ana Luisa Peluffo lució como nunca en la pantalla grande en la película La fuerza del deseo, de 1955, cuando la actriz se atrevió a aparecer desnuda, se trató del primer desnudo en el cine mexicano, lo que generó opiniones encontradas entre el público y la prensa de entonces.

Nadadora, bailarina acuática, pintora y actriz con más de 200 películas, eso atesora Ana Luisa, nacida el 5 de diciembre en Querétaro, estado de la República Mexicana en el que vivió gran parte de su vida.

Ana Luisa Peluffo también tuvo un paso por la televisión. (Wikimedia Commons)

Ana Luisa es recordada por su talento, porte y belleza, cualidades que la hicieron brillar no solo en México sino en el extranjero.

En 1948, hizo su debut como actriz con un papel secundario en la película estadounidense Tarzan and the Mermaids; en México, inició su carrera con La venenosa de 1949, y después de aparecer en La fuerza del deseo, en 1955, volvió a aparecer desnuda en cintas como El seductor (1955), La ilegítima (1956) y La Diana Cazadora (1956), donde el promocional advertía que se trataba de una película únicamente para adultos.

En el ámbito de las telenovelas, Ana Luisa Peluffo también dejó huella, actuó en historias como Marimar, Lazos de amor, María Isabel, Soñadoras, Serafín y Carita de ángel.