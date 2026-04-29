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Muere influencer parapléjica tras librar una batalla legal por negligencia médica

A inicios de abril, la influencer dio a conocer que alcanzó un acuerdo económico con el médico involucrado

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Por Fátima Jiménez
Pamela
Aunque su vida estuvo marcada por una presunta mala práctica médica, Paloma se convirtió en símbolo de lucha y de dignidad para quienes viven con discapacidad. (Tomada de redes sociales)







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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