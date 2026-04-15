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‘Intentaron secuestrarme...’: Influencer costarricense revela aterradora experiencia en un viaje de aplicación de transporte

La creadora de contenido compartió que desde entonces sufre ataques de ansiedad

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Por Fátima Jiménez
Secuestro
La influencer relató la pésima experiencia que vivió cuando se dirigía a la universidad en un transporte solicitado por aplicación. Foto con fines ilustrativos. (Elaborada por LN )







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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