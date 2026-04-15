‘Intentaron secuestrarme...’: Influencer costarricense revela aterradora experiencia en un viaje de aplicación de transporte

La influencer relató la pésima experiencia que vivió cuando se dirigía a la universidad en un transporte solicitado por aplicación. Foto con fines ilustrativos.

Una influencer costarricense, de nombre Angie Molina, relató en sus redes sociales la peligrosa experiencia que vivió hace algún tiempo durante un viaje solicitado por medio de una plataforma de transporte.

Según contó, en ese momento estudiaba Periodismo en una universidad de la capital y utilizaba este tipo de servicio para desplazarse hasta el centro educativo.

Relató que su novio, hijo de un oficial de policía, es muy precavido y siempre le pide que comparta su ubicación en tiempo real para asegurarse de que todo esté en orden.

Un día, cuando se dirigía a la universidad, tomó un viaje como de costumbre, pero el comportamiento del chofer comenzó a inquietarla. “Me da miedo contar esto”, inició Molina al narrar los hechos.

De acuerdo con su versión, apenas subió al vehículo, el conductor empezó a comentarle que la conocía, que la seguía en redes sociales y que “nunca había estado con una muchacha guapa y famosa”.

Poco después, el hombre tomó una ruta diferente a la que indicaba la aplicación, lo que en un inicio no le llamó la atención porque, según dijo, algunos choferes cambian de trayecto para encarecer el viaje.

Sin embargo, ante la insistencia del conductor en desviarse, Molina le pidió que siguiera el camino marcado por la plataforma. A pesar de ello, el hombre continuó por una ruta que ella no conocía.

“Me empecé a asustar. Yo no soy de San José, entonces no conozco. Me dije a mí misma que no me hiciera ideas y que estuviera tranquila, porque al final seguro lo que él quería era más distancia, como los otros”, recordó.

La creadora de contenido afirmó que intentó evitar la conversación, pero el chofer seguía hablándole y llegó incluso a contarle que un familiar suyo había matado a una persona.

También recordó que el hombre cerró las puertas del vehículo, subió los vidrios y comenzó a conducir más rápido.

Según relató, ese día su novio había salido con unos amigos, pero aun así se mantenía atento a la ubicación que ella compartía.

“Me dijo: ‘Amor, te están llevando para Limón’”, contó la joven.

En medio de la tensión, el vehículo fue chocado por detrás. El chofer se bajó para hablar con la persona que lo había colisionado y le advirtió a ella que no se saliera del carro mientras él estaba fuera.

No obstante, Molina aprovechó el momento para abrir la puerta y huir. Corrió hasta el estacionamiento de otra universidad cercana, donde divisó a un guarda de seguridad y se dirigió hacia él. “Yo no soy estudiante de aquí, pero ocupo su ayuda, por favor”, le dijo.

La influencer explicó que, en ese momento, intentó pedir otro servicio de transporte porque no tenía a nadie que pudiera ir a recogerla, pero la aplicación le asignaba nuevamente al mismo conductor.

Tras varios minutos, logró que otro chofer aceptara el viaje y la llevara finalmente a su universidad.

Molina aseguró que no presentó una denuncia formal por lo ocurrido, aunque afirma que conserva toda la información del sujeto: dice saber dónde vive y sostiene que utiliza el carro y el nombre de su padre para trabajar.

Añadió que, a raíz de esa experiencia, actualmente sufre de ansiedad y bruxismo, un trastorno asociado con el estrés y la tensión emocional, según especialistas en salud. También pidió comprensión a su audiencia, pues para ella no es fácil hablar de lo sucedido.

Finalmente, comentó que abandonó la carrera que cursaba entonces y decidió continuar sus estudios de forma virtual, decisión que vincula directamente con el miedo que le generó volver a desplazarse a la universidad tras el incidente.