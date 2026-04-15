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Influencer costarricense revela el motivo detrás de su enfrentamiento con un doctor de la CCSS: ‘Tuve que darle una clase de educación’

El creador de contenido expuso el caso y dejó ver su molestia

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Por Fátima Jiménez
Clínica San Rafael
Según el influencer, el caso se registró en la Clínica San Rafael de Heredia. (Archivo.)







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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