Influencer costarricense revela el motivo detrás de su enfrentamiento con un doctor de la CCSS: ‘Tuve que darle una clase de educación’

Según el influencer, el caso se registró en la Clínica San Rafael de Heredia.

Marcelo Salazar, influencer costarricense, reveló este martes a sus seguidores que decidió confrontar a un médico de la Clínica de San Rafael de Heredia luego de que su madre le contara que recibía un trato arrogante, prepotente y poco empático de su parte.

“Yo no sabía nada de lo que estaba sucediendo hasta que mi mamá me lo contó hace pocos días”, explicó Salazar.

Según relató, su madre le confesó que el doctor no le respondía las preguntas con claridad y que se molestaba cuando ella intentaba consultar algo durante las citas.

“Me dice que cuando ella va a las consultas con él no le puede preguntar nada porque se molesta. Y a mi mamá nadie me la va a tratar así, ¿qué le pasa?”, expresó.

Ante esa situación, el creador de contenido decidió acompañar a su madre en la siguiente cita para constatar por sí mismo la actitud del médico.

“Llegamos a la clínica, hacemos todos los trámites normales y nos llaman al consultorio. Y claramente empezó mi prueba de fuego. Empecé con lo más básico: saludar. Prácticamente dijo ‘Buenos días’ porque qué le quedaba, como de los dientes para fuera. Después de ahí, se le notaba la actitud de altivez”, describió.

Al notar que el médico explicaba las cosas de manera deficiente, Salazar optó por dirigirle unas palabras y compartió el video del momento en sus redes sociales.

“Recuerde que en esta vida todos somos iguales, todos somos seres humanos. Mi mamá me ha contado que usted muchas veces no la ha tratado bien. Y aquí mucha gente me ha contado que es una persona que no tiene empatía, que a veces no sabe explicar las cosas. Si usted escogió su profesión como doctor, tiene que entender que su profesión es ayudar”, le dijo.

Salazar aclaró que la conversación se dio desde el respeto y que espera que el médico modifique su actitud con su madre.

La publicación generó reacciones divididas entre los usuarios. Muchos respaldaron al influencer y coincidieron en que el trato de algunos médicos deja mucho que desear. Otros, en cambio, defendieron al doctor y argumentaron que la aparente rudeza puede deberse a la alta demanda de consultas que enfrentan a diario.