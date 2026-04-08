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Murió influencer a los 26 años tras publicaciones que encendieron alarmas en sus seguidores

En sus últimas publicaciones, hizo referencia a problemas personales relacionados con el consumo de alcohol.

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Por Fiorella Montoya
Zepa, la reconocida creadora de contenido japonesa, falleció a los 26 años de edad
Zepa, la reconocida creadora de contenido japonesa, falleció a los 26 años de edad. (Foto: X/Foto: X)







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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