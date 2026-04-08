Murió influencer a los 26 años tras publicaciones que encendieron alarmas en sus seguidores

Zepa, una reconocida creadora de contenido japonesa, falleció a los 26 años según confirmaron sus cuentas oficiales. La noticia ha causado gran conmoción entre sus millones de seguidores, pues la joven estrella de redes sociales murió de manera inesperada tras compartir mensajes reflexivos sobre su salud.

“Disculpen la repentina notificación. Zepa ha fallecido de manera inesperada. En nombre de la fallecida, ofrecemos disculpas por esta noticia tan abrupta. El funeral se llevó a cabo únicamente con los familiares”, indicó el comunicado oficial difundido en la red social X.

La joven acumuló más de un millón de seguidores gracias a sus videos de comedia y estilo de vida. En sus últimas publicaciones, hizo referencia a problemas personales relacionados con el consumo de alcohol. El 20 de marzo mostró imágenes de moretones en sus brazos, los cuales atribuyó a dicha situación.

El 31 de marzo, compartió un mensaje en el que reflexionó sobre la esperanza de vida asociada a la dependencia del alcohol. La causa de su muerte no se dio a conocer de forma oficial.