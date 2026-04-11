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Influencer muere ahogado y sus últimos momentos grabados generan conmoción

El joven intentó recuperar un dron que cayó al agua y las fuertes corrientes internas lo arrastraron

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Por Fátima Jiménez
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En plena jornada de filmación en el lago de Atitlán, Gesler Estuardo Palacios se lanzó al agua para intentar rescatar su dron y fue arrastrado por las corrientes, según relataron testigos y socorristas. (Tomada de redes sociales)







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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