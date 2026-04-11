Influencer muere ahogado y sus últimos momentos grabados generan conmoción

En plena jornada de filmación en el lago de Atitlán, Gesler Estuardo Palacios se lanzó al agua para intentar rescatar su dron y fue arrastrado por las corrientes, según relataron testigos y socorristas.

Gesler Estuardo Palacios, un joven influencer guatemalteco de 25 años, falleció ahogado en las aguas del lago de Atitlán, en Sololá, Guatemala, mientras grababa material audiovisual para sus redes sociales.

El accidente ocurrió la tarde del sábado 4 de abril, durante una jornada de filmación en la que Palacios participaba junto a otros creadores de contenido. El grupo documentaba una exhibición del jet car, un vehículo acuático promocionado como el primero de lujo en su tipo.

Según reportes de TV Azteca Guatemala y medios locales, Palacios sobrevolaba la zona con un dron cuando perdió el control del dispositivo, el cual cayó al agua. En un intento por recuperarlo, se lanzó al lago, sin prever la fuerza de las corrientes internas que terminarían por arrastrarlo.

Testigos relataron que la grabación transcurría con normalidad hasta que el joven se arrojó repentinamente al agua. Palacios estaba acompañado por una mujer con la que compartía el proyecto audiovisual; ella permaneció a salvo en la embarcación y fue rescatada por los equipos de emergencia.

Tras una semana de intensa búsqueda, este 10 de abril las autoridades confirmaron que lograron recuperar el cuerpo del joven.

El influencer guatemalteco Gesler Estuardo Palacios, de 25 años, perdió la vida ahogado en el lago de Atitlán mientras grababa contenido a bordo de un jet car para sus redes sociales. (Tomada de redes sociales )

¿Quién era Gesler Estuardo Palacios?

Originario de Guatemala, Palacios ganó reconocimiento en la comunidad digital por su estilo aventurero y su inclinación por los retos al aire libre.

En sus redes compartía experiencias extremas, actividades deportivas y colaboraciones con otros creadores locales. Sus seguidores lo describen como un joven creativo, arriesgado y soñador, decidido a hacerse un nombre en el mundo de los influencers centroamericanos.

Aunque el vehículo acuático no era de su propiedad, formaba parte de una colaboración publicitaria con fines de promoción. Varios de sus acompañantes confirmaron que ya habían participado anteriormente en recorridos similares sin incidentes.

La muerte del influencer reavivó el debate sobre los riesgos a los que se enfrentan muchos creadores de contenido en su búsqueda por conquistar audiencias mediante desafíos extremos y escenas impactantes.

En Guatemala, las autoridades hicieron un llamado a reforzar los protocolos de seguridad durante actividades acuáticas y a supervisar adecuadamente las grabaciones o transmisiones en vivo que se realicen en entornos naturales.