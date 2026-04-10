El País

Conductores de Uber convocan a ‘apagón’ y protesta en San José por tarifas y comisiones

¿Usa Uber con frecuencia? conductores anuncian un “apagón” y marcha. Conozca los detalles.

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Por Yucsiany Salazar
Foto de un celular con la aplicación de Uber en un soporte de carro
Choferes de Uber convocan a desconexión masiva y marcha hacia San Sebastián por altos cobros de comisión y falta de regulación. (Shutterstock)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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