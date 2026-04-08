Tecnología

Más de 100.000 robotaxis llegarán en 2027: así planean cambiar el transporte mundial

Alianza tecnológica busca desplegar vehículos sin conductor a gran escala y redefinir la movilidad urbana en los próximos años

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Por La Nación / Argentina / GDA
Vehículos autónomos. San Francisco, California Nov 24, 2024: Un robotaxi de la firma Waymo avanza por una calle del Chinatown de San Francisco.
San Francisco, California Nov 24, 2024: Un robotaxi de la firma Waymo avanza por una calle del Chinatown de San Francisco. Vehículos autónomos. (Shutterstock/Foto)







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