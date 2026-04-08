Más de 100.000 robotaxis llegarán en 2027: así planean cambiar el transporte mundial

San Francisco, California Nov 24, 2024: Un robotaxi de la firma Waymo avanza por una calle del Chinatown de San Francisco. Vehículos autónomos.

La movilidad autónoma avanza hacia una nueva etapa con el anuncio de una flota de más de 100.000 taxis sin conductor que operarán a partir de 2027. El proyecto surge de una alianza entre Nvidia, Uber, Stellantis y Foxconn. La iniciativa busca consolidar un ecosistema global basado en vehículos con nivel 4 de autonomía.

La conducción autónoma deja de ser un concepto futurista. La combinación de inteligencia artificial, sensores avanzados, aprendizaje automático y conectividad impulsa este cambio. El objetivo apunta a transformar la forma en que usted se desplaza y redefine el modelo de propiedad y responsabilidad en carretera.

Entre los beneficios destacan la reducción de accidentes asociados al error humano y una mayor eficiencia en el tráfico. También se prevé una disminución en emisiones contaminantes y un acceso más amplio al transporte para personas con movilidad reducida.

Sin embargo, surgen desafíos. Los marcos regulatorios aún se ajustan a esta tecnología. La responsabilidad en caso de accidentes podría recaer en fabricantes, desarrolladores de software o proveedores de datos.

El plan contempla el despliegue de vehículos con autonomía nivel 4. Estos automóviles pueden operar sin intervención humana en entornos controlados. El sistema requiere asistencia solo en situaciones excepcionales o fuera de áreas habilitadas.

El anuncio se realizó durante la conferencia GTC DC en Washington. El CEO de Nvidia, Jensen Huang, presentó la plataforma Drive AGX Hyperion 10, diseñada para operar robotaxis. El ejecutivo explicó que estos vehículos funcionan como sistemas autónomos completos sobre ruedas.

El proyecto distribuye funciones entre las empresas. Nvidia aporta el hardware y la plataforma de inteligencia artificial. Uber gestiona la red de datos y la operación. Stellantis suministra los vehículos base. Foxconn se encarga de integrar sensores y software.

Actualmente, empresas como Waymo, vinculada a Google, operan cerca de 2.000 robotaxis en Estados Unidos. No obstante, la escala propuesta por Nvidia marca una diferencia significativa y podría acelerar la adopción global de esta tecnología.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.