Uber apuesta por los robotaxis: planea invertir $1.250 millones para adquirir hasta 50.000 vehículos autónomos

Uber invertirá hasta $1.250 millones en Rivian y planea desplegar 50.000 robotaxis en varias ciudades antes de 2031.

Nueva York, Estados Unidos. Uber anunció una inversión de hasta $1.250 millones en el fabricante de vehículos eléctricos Rivian durante los próximos cinco años. El acuerdo incluye la compra de hasta 50.000 robotaxis para el año 2030.

La compañía detalló que realizará una inversión inicial de $300 millones como parte de la alianza. El monto total podría alcanzar los $1.250 millones en 2031 si se cumplen condiciones de desarrollo no reveladas.

Uber indicó que, sujeto a aprobaciones regulatorias, obtendrá cerca de 19,55 millones de acciones de Rivian, lo que representa aproximadamente un 1,6% de participación en la empresa. Esta proporción aumentará con futuras inversiones.

En una primera etapa, ambas empresas desplegarán 10.000 robotaxis autónomos modelo R2. El plan iniciará en 2028 en San Francisco y Miami.

La expansión contempla llegar a 25 ciudades en Estados Unidos, Europa y Canadá antes de finalizar 2031. El acuerdo también incluye una opción para adquirir hasta 40.000 unidades adicionales a partir de 2030.

Uber fortalece su presencia en el sector de movilidad autónoma mediante múltiples alianzas. La semana anterior firmó un acuerdo con Zoox, subsidiaria de Amazon, para operar robotaxis en Las Vegas este año y en Los Ángeles en 2027.

Días después concretó otra alianza con Motional, vinculada a Hyundai, también en Las Vegas.

Un portavoz señaló que Uber mantiene asociaciones con más de 25 empresas de conducción autónoma. Además, la plataforma ya registra millones de viajes autónomos mediante su sistema.

Para finales de este año, la empresa prevé ofrecer este servicio en unas 15 ciudades, de las cuales la mitad estarán fuera de Estados Unidos.

Actualmente existen pruebas en ciudades como Atlanta, Austin, Dallas y Phoenix. A nivel internacional, también hay operaciones en Abu Dabi, Dubái y Riad.

Uber también invirtió directamente en fabricantes. Destaca un aporte de $300 millones en la empresa Lucid en 2025. Además, mantiene participación en firmas como Nuro, enfocada en software de conducción autónoma.

La empresa, con sede en Estados Unidos, opera servicios de transporte mediante aplicación en más de 15.000 ciudades a nivel global.

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