Tecnología

Uber apuesta por los robotaxis: planea invertir $1.250 millones para adquirir hasta 50.000 vehículos autónomos

La alianza busca acelerar la conducción autónoma con miles de robotaxis en operación en Estados Unidos, Europa y Canadá

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Por AFP
The Rivian R3X (R) and R3 electric vehicles are unveiled at the Rivian South Coast Theater in Laguna Beach, California, on March 7, 2024. (Photo by Patrick T. Fallon / AFP)
Uber invertirá hasta $1.250 millones en Rivian y planea desplegar 50.000 robotaxis en varias ciudades antes de 2031. (PATRICK T. FALLON/AFP)







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