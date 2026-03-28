Viva

Influencer costarricense revela su impresionante antes y después tras dejar los vicios y deja a todos impactados

Según explicó el creador de contenido, el punto de inflexión llegó cuando decidió acercarse más a Dios y permitir que la fe guiara su proceso de recuperación

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Por Fátima Jiménez
Juanki Loco
Juanki Loco compartió con sus seguidores su impactante transformación física y espiritual, tras dejar atrás los vicios que marcaron varios años de su vida. (Tomada de redes sociales)







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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