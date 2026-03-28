Influencer costarricense revela su impresionante antes y después tras dejar los vicios y deja a todos impactados

Juanki Loco compartió con sus seguidores su impactante transformación física y espiritual, tras dejar atrás los vicios que marcaron varios años de su vida.

El influencer costarricense Juan Carlos, conocido en redes sociales como Juanki Loco, sorprendió a sus seguidores al compartir un video en el que muestra su transformación antes y después de dejar atrás los vicios que marcaron varios años de su vida.

En el clip, publicado en sus plataformas digitales, el creador de contenido muestra imágenes de la época en que atravesaba una difícil situación debido al consumo de sustancias. A continuación, exhibe su aspecto actual, evidenciando un notable cambio tanto físico como espiritual.

Según explicó Juanki Loco, el punto de inflexión llegó cuando decidió acercarse más a Dios y permitir que la fe guiara su proceso de recuperación.

“Gracias Dios por sacarme de todo lo malo”, escribió al compartir el video, que en cuestión de minutos acumuló miles de reproducciones y mensajes de apoyo.

“Estoy agradecido primeramente con Dios por sacarme del vacío y ponerme en alto, y también con toda mi gente, la cual me apoya mucho. Estoy agradecido, los amo”, agregó el influencer, que suma cientos de miles de seguidores en sus distintas redes.

Los comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar. Entre los mensajes destacan palabras de admiración y aliento por el cambio positivo que logró.

“Qué bueno, cuando alguien quiere cambiar y salir adelante no se queda sentado esperando que todo le llegue fácil”. “Hasta me dan escalofríos ver tanto amor de Dios representado en una persona que se deja amar y empieza a amarse a sí mismo”. “Entendió que los vicios no llevan a nada y que Dios es el único amigo”, fueron algunos de los mensajes que recibió.

Las imágenes, más allá de causar impacto, generaron inspiración entre sus seguidores, quienes celebraron la valentía del creador de contenido y le desearon que continúe firme en su proceso personal y espiritual.