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Famoso influencer colombiano reveló el trato distinto que recibe en Migración cuando visita Costa Rica

El creador de contenido contó a los seguidores su experiencia en el país

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Por Juan Pablo Sanabria
Westcol
El influencer colombiano Westcol ha visitado Costa Rica en dos ocasiones. (Instagram)







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Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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