Famoso influencer colombiano reveló el trato distinto que recibe en Migración cuando visita Costa Rica

El famoso influencer colombiano Westcol estuvo de visita en Costa Rica el pasado fin semana, donde se presentó como DJ en un llamativo evento en el que incluso tuvo de invitado al cantante Ozuna.

Días después, Luis Fernando Villa Álvarez, nombre del cafetero, habló de su experiencia en el país durante una de sus transmisiones en vivo en la plataforma de Kick.

Allí, entre otras cosas, destapó que lo que vive en el país con los controles migratorios es muy distinto a lo que sucede con la gran mayoría de extranjeros.

Según contó el creador, quien ya ha estado dos veces en suelo tico, las autoridades migratorias costarricenses le brindan un trato preferencial y aseguró que el gobierno lo trata muy bien a él y a su equipo.

“Cuando llegamos nos pasan por otro lado, nos ayudan mucho. En Migración no tenemos que hacer fila, siempre nos ponen seguridad si queremos policías, todo. O sea, realmente el gobierno nos trata muy bien y siempre ha estado para todos nosotros”, expresó.

Además, reveló la verdadera razón por la que echó para atrás un evento que había prometido a sus fanáticos. Antes de su visita, el creador habló de realizar una rodada, o piques de carros como se dice en Costa Rica, algo que lo identifica a él y a la cultura en que se desenvuelve.

Sin embargo, aseguró que quería hacerlo de forma correcta y que al asesorarse, le comentaron que otro creador había hecho lo mismo y que, aparentemente, en esa ocasión no dejaron pasar a una ambulancia con un niño herido, lo cual ocasionó un conflicto serio.

“Ellos no querían como que arriesgar alguna vuelta así. Entonces, la verdad por eso yo no hice la rodada. (Nada más) pusimos los carros deportivos ahí y estuvimos ahí“,

Luis Fernando Villa Álvarez, conocido en redes sociales como Westcol, es uno de los streamers más importantes en habla hispana. Tiene 24 años y nació en Antioquia, Colombia.