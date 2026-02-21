‘Yo no era la novia; era la decoración’: influencer costarricense da impactante testimonio sobre expareja

“Me terminaron por mensaje y no por infiel ni por tóxica”. Así fue la fuerte frase con la que la influencer costarricense Fefi inició un video en el que narra las malas experiencias que tuvo con su expareja.

De acuerdo con la creadora de contenido, tuvo una relación con un joven que le dejó recuerdos muy negativos. Ella considera que, desde el principio, su exnovio únicamente pretendía aparentar con la relación.

“Llevábamos apenas un mes y ya me estaba pidiendo matrimonio, básicamente. El primer date (cita) llegó y me pregunta: ‘¿Usted ya tiene confirma (sacramento católico, requisito para casarse por la iglesia)?’... Yo apenas estaba confirmando si me estaba gustando”, comentó.

Cuando ya oficializaron su noviazgo, ella lo acompañó a un viaje a la playa en Semana Santa. Este paseo incluía a la familia de su expareja y al círculo de amigos, al cual Fefi describió como “pipis”.

Durante este viaje, se dieron varias situaciones incómodas que la hicieron ver la vanidad que, aparentemente, derrochaban las personas en el lugar. Entre estas, asegura que le preguntaron en qué colegio había estudiado y que no paraban de hablar de un yate.

La influencer aseguró que el círculo de amigos de su exnovio se movía únicamente por las apariencias. (Captura de video)

De hecho, después la invitaron a dicha embarcación y le dijeron que debía llevar varios vestidos de baño para poder tomarse fotos.

“Ahí yo supe que no estaba en vacaciones, estaba como en un casting. Yo era la novia para presentar, para lucir y para subir stories, pero no para mezclarme. Literalmente, los hombres estaban por un lado y las mujeres estaban del otro", explicó.

“Y lo peor, los amigos le decían a sus novias: ‘Eso no coma, eso engorda, mejor pida ensalada’. Yo no sabía si pedir comida o si pedir auxilio. Sinceramente, yo quería una hamburguesa y tuve que pedirme un ceviche”, añadió.

Otra situación que le resultó chocante fue cuando su exnovio, antes de una fiesta, la hizo cambiarse de vestido y le pidió que usara lentes de contacto, pues no le gustaba cómo lucía con las gafas.

Sumado a esto, asegura Marifegamo (otro nombre con el que figura la influencer), un día sin mayor contexto, el hombre le expresó que cuando tuvieran hijos ella se dedicaría a cuidarlos y no trabajaría.

Este habría sido el mensaje con el que el joven terminó la relación con la influencer costarricense. (Captura de video)

Finalmente, narró la tiktokter, el día en que ambos regresarían a Heredia, él decidió quedarse con sus amigos y una expareja.

“Para peores, desaparece. Desde el miércoles hasta el viernes desapareció. Yo mandaba mensajes de buenos días, buenas noches, ¿cómo estás?... Y no me respondían. Me dijeron: ‘Es que aquí no hay señal’. Yo pasé toda la semana en Punta Leona y hay señal en todas partes”, comentó.

Tras varios días sin tener comunicación, ella se encontraba con su hermana en un restaurante, cuando recibió un extenso mensaje de quien entonces era su novio. Allí, argumentaba que su “bipolaridad” lo hacía desencantarse de la gente y le pedía que terminaran su relación.

“Lo más gracioso de todo esto es que literalmente a las semanas ya tenía una novia que ahora es su esposa. Yo no era la novia; era la decoración. Pero perdón, yo nací para ser jeta, para comer lo que me da la gana y trabajar”, afirmó la creadora de contenido

“La verdad es que gracias porque el verdadero favor fue salir de ahí”, concluyó.