‘Fijo es un pata peladas’: influencer tica despreció a famoso actor que se topó en Limón

Recientemente, la influencer costarricense Fefi visitó Limón por primera vez en su vida. Pero más allá de la gente, la comida y los paisajes; esta primera experiencia en la provincia no se le olvidará nunca, por una insólita situación que vivió con un famoso que “no sabía que era famoso” y que trató “del culo”.

Fefi contó en un video de Tiktok que, durante el viaje, fue con una amiga al restaurante Arrecife en Puerto Viejo. Allí vio unas mesas con carpas y se dispuso a sentarse, huyendo del radiante sol limonense.

Pero al acercarse notó la presencia de varios hombres “grandotes”, vestidos de negro y con intercomunicadores, quienes, en apariencia eran guardaespaldas. Ignorando la extraña escena preguntó si podía sentarse y accedieron.

Influencer tica se topó con famoso actor sin saberlo

Todo siguió relativamente tranquilo hasta que llegó “un mae totalmente vestido de hippie”, cantando con su guitarra y vacilando con otras personas en inglés. Lo que no sabía era que se trataba del famoso actor Gabriel Luna, quien, entre otros papeles, destaca por su rol en la serie The Last of Us.

“Yo nada más le dije a mi amiga: ‘No lo vuelva a ver porque ese mae va a venir aquí y nos va a pedir plata’”, comentó la creadora de contenido.

LEA MÁS: Influencer rusa se quejó de Costa Rica: ‘Se paga por todo... el Pura Vida no está en todas partes’

Posteriormente, notaron que varias personas se tomaban fotos con él y por eso pasaron de “enjacharlo”, como ella misma dice, a mirarlo con mucha confusión.

“Nos sonreía porque él decía: ‘Tal vez no se han dado cuenta quién soy yo, ahorita me vienen a saludar’. No. Porque nosotras orgullosas, claramente, dijimos: ‘No le voy a pedir ninguna foto. Fijo es un patas peladas ahí’. ¡Patas peladas soy yo!“, expresó la joven.

LEA MÁS: Influencer ‘fit’ tico desata polémica por fuertes críticas a conductores con ‘panza’; esto fue lo que dijo

Hace más de un mes, trascendió que Luna ingresó a Costa Rica, lo que levantó muchas especulaciones, pues algunos llegaron a asegurar que se trataba de un rodaje de The Last of Us.

No obstante, el propio actor compartió en sus redes sociales que estaba registrando algunas imágenes para un comercial de la cerveza Corona, que promueve el estreno de la nueva temporada de la serie.