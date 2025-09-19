Viva

Muere en trágico accidente aéreo colaborador de Taylor Swift y ganador del Grammy

La emergencia sucedió en Carolina del Norte, Estados Unidos. El suceso se encuentra en investigación por parte de las autoridades

Por Jessica Rojas Ch.
Brett James Taylor Swift
Brett James fue un reconocido productor y compositor de música country. En su carrera colaboró con artistas como Taylor Swift, Bon Jovi, Keith Urban y Carrie Underwood. (AFP)







Brett JamesTaylor SwiftGrammy
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

