Muere en trágico accidente aéreo colaborador de Taylor Swift y ganador del Grammy

Brett James fue un reconocido productor y compositor de música country. En su carrera colaboró con artistas como Taylor Swift, Bon Jovi, Keith Urban y Carrie Underwood.

Un trágico accidente aéreo le quitó la vida a uno de los artistas más importantes de la música internacional, ganador del premio Grammy y un importante colaborador de la estrella Taylor Swift.

La emergencia sucedió en Carolina del Norte, Estados Unidos, este jueves 18 de setiembre, según explicó el medio CNN en español.

El músico Brett James falleció luego de que el avión en el que viajaba se estrelló en un campo, a eso de las 3 p. m.

CNN en español agregó que la aeronave estaba registrada a nombre del artista. “El avión salió del aeropuerto John C. Tune en Nashville, según FlightAware. Se estrelló en un campo cerca de la escuela primaria Iotla Valley”, explicó el medio.

De acuerdo con los informes de las autoridades, en el avión viajaban tres personas. Los hechos están siendo investigados.

¿Quién era Brett James y qué relación tuvo con Taylor Swift?

James tenía 57 años al momento de su muerte.

Fue un reconocido compositor y productor de música country. A lo largo de su carrera, colaboró con grandes artistas como Taylor Swift, Bon Jovi, Keith Urban y Carrie Underwood.

El compositor y productor Brett James colaboró en la autoría del tema 'A Perfectly Good Heart', de Taylor Swift. (Archivo)

En el 2006 ganó el premio Grammy a la mejor canción country por la pieza Jesus, Take the Wheel, que interpretó Underwood.

Para Taylor Swift trabajó como compositor y colaborador en el tema A Perfectly Good Heart.

El artista era parte del Salón de la Fama de Compositores de Nashville.