Muere en accidente de motocicleta un guitarrista de metal que visitó Costa Rica en 2023

Brent Hinds, exguitarrista y vocalista de la banda de heavy metal Mastodon , murió en un accidente de motocicleta en Atlanta. El músico estadounidense, ganador del Grammy junto con la agrupación, tenía 51 años.

Según el reporte policial, Hinds viajaba en una motocicleta Harley-Davidson la noche del miércoles cuando el conductor de un BMW no cedió el paso al girar. El artista fue encontrado inconsciente en la escena.

La banda expresó en sus redes sociales: “Estamos con el corazón roto, conmocionados y aún tratando de procesar la pérdida de esta fuerza creativa con la que compartimos tantos triunfos, hitos y la creación de música que tocó los corazones de tantos”.

Mastodon colocó tres álbumes en el Top 10 de la lista Billboard 200 y logró encabezar en dos ocasiones la lista de Álbumes de Rock con Emperor of Sand, en 2017, y Once More ’round the Sun, en 2014.

Hinds visitó Costa Rica en el año 2023, cuando Mastodon y Gojira se presentaron en Parque Viva, el 26 de noviembre.

Brent Hinds cofundó Mastodon en el 2000 y fue pieza central en el sonido progresivo y pesado de la banda. (Instagram /Instagram)

Hinds cofundó la agrupación en el año 2000 junto con el bajista Troy Sanders, el guitarrista Bill Kelliher y el baterista Brann Dailor. El tercer álbum de estudio, Blood Mountain (2006), fue el primero en entrar al Top 40, alcanzando el puesto 32 en Billboard 200.

En marzo de 2025, Hinds dejó la banda. No se revelaron las razones de su salida. La agrupación informó que fue una “decisión mutua”, aunque publicaciones del guitarrista en Instagram sugirieron tensiones con sus compañeros.

En aquel momento, Mastodon comunicó: “Estamos profundamente orgullosos y más que agradecidos por la música y la historia que compartimos. Le deseamos todo el éxito y la felicidad en sus futuros proyectos”.

La agrupación, reconocida por su mezcla de metal feroz, maestría progresiva y sludge rock, obtuvo seis nominaciones al Grammy y ganó uno en 2017 en la categoría de mejor interpretación de metal por Sultan’s Curse, del disco Emperor of Sand.

La revista Rolling Stone incluyó The Hunter (2011) entre los mejores álbumes del año, al destacar que la banda “simplificó su thrash fundido en un golpe tenso que no retrocede en su complejidad natural”.

Hinds tenía programada una gira por Europa este mismo año con Fiend Without a Face, su proyecto paralelo que mantuvo activo durante sus años con Mastodon.