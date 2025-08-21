Viva

Muere en accidente de motocicleta un guitarrista de metal que visitó Costa Rica en 2023

La agrupación a la que pertenecía ganó un Grammy en 2017 y colocó tres discos en el Top 10 de Billboard 200

Por Fiorella Montoya y El Universal / México / GDA

Brent Hinds, exguitarrista y vocalista de la banda de heavy metal Mastodon, murió en un accidente de motocicleta en Atlanta. El músico estadounidense, ganador del Grammy junto con la agrupación, tenía 51 años.








