Willy Rodríguez, de Cultura Profética, compra en Escazú las joyas que usa en sus conciertos

Hace un año Willy Rodríguez, vocalista de la banda Cultura Profética, visitó la tienda de joyería costarricense Veragua, situada en Escazú. Desde entonces, el cantante estableció una relación con el creador de la marca, Felipe Gallegos Pacheco, y ha usado sus piezas de oro y plata en numerosos conciertos.

El primer encuentro de Willy con Veragua fue en agosto de 2023, precisamente en un día en que Gallegos no estaba en las oficinas. Aunque al inicio se sintió abrumado al enterarse de la noticia, el diseñador costarricense fue rápido en escribirle a través de Instagram, para agradecerle y mencionarle que le gustaría recibirlo cuando estuviera de vuelta en Costa Rica.

Dicho y hecho, Willy se puso en contacto con Gallegos en abril pasado, y así fue como ambos se conocieron. Según narró Gallegos a La Nación, la experiencia fue extraordinaria, no solo porque se trataba de un artista internacional de renombre, sino porque es alguien que ha admirado toda su vida.

Además, Gallegos destacó que el artista es una persona sumamente humilde y con gran calidez, por lo que fue un honor recibirlo en su showroom. Ahora, el cofundador de Cultura Profética utiliza sus dijes de plata como aretes y no solo los porta durante sus conciertos, sino que también lo comparte en con sus miles de seguidores en redes sociales.

“Que alguien como Willy puede usar una pieza mía o que en general se fije en el diseño costarricense es una prueba más de que en Costa Rica se pueden hacer estas cosas; nuestro diseño y nuestra calidad también pueden ser reconocidos y utilizados por personas que no son de Costa Rica, que pueden apreciar nuestro arte”, expresó el joyero costarricense.

El pasado 6 de julio, Willy Rodríguez de Cultura Profética dio un concierto en Estados Unidos y utilizó joyería de Veragua. (Alex Díaz)

Veragua, la joyería que se luce en artistas como Residente

Además de su experiencia con Willy Rodríguez, Gallegos tuvo la oportunidad de conocer a René Pérez, conocido como Residente de Calle 13, para diseñarle un collar con forma de machete plateado. Esta pieza fue solicitada por el propio artista, quien buscaba un símbolo para representar la lucha y resistencia de su país natal, Puerto Rico.

Este machete ha aparecido en varios proyectos, como la portada de Rolling Stone y en el videoclip This Is Not America. También fue utilizado en las colaboraciones del artista con Bizarrap en Music Session #49, Flow HP con Don Omar y en la portada de El País Semanal de España.

“Me encantó poder conocerlo (a Residente) y ver lo apasionado que es. Es tan inspirador conocer a alguien que ha logrado tantas cosas y que sea tan enfocado en su arte (...). Hace las cosas con amor y es consecuente con sus creencias y su mensaje”, comentó el diseñador nacional.

La marca Veragua nació en 2020, durante un período en el que Gallegos trabajaba como defensor público. Luego de permanecer inmerso en el mundo del derecho a nivel académico y profesional por años, sintió la necesidad de un escape creativo. Aunque en aquel entonces no imaginaba dedicarse por completo a la joyería, ya lleva más de dos años sin ejercer como abogado.

Poco a poco, consolidó la idea de su joyería y estableció el negocio en su tienda física en Escazú. También maneja otros puntos de venta en Santa Teresa y Nosara de Guanacaste, así como tiendas en Miami, México y su sitio web.

“Jamás me imaginé que artistas con los que conecto tanto y que he escuchado toda mi vida llegarían a utilizar joyería creada por mí. Es como completar un círculo muy significativo”, expresó Gallegos, quien busca ofrecer la mejor experiencia a sus clientes para que no solo adquieran un producto, sino que sea una pieza que los acompañe en momentos clave de su vida.

