Limonense pasó de ser cajero en supermercado a modelar en Europa para Armani y Dolce & Gabbana

Geordrick Samuels tenía 10 años cuando, por motivos laborales, él y sus padres se mudaron a Cartago. Más de 15 años después sería el modelaje el que haría que este joven, de 28 años, cambiara inesperadamente de hogar y también de continente.

Pero antes de este viaje que lo ha hecho modelar para marcas como Emporio Armani, Dolce & Gabbana, Samsu y Moschino, el limonense no había tenido ningún acercamiento ni interés con el mundo del modelaje. Lejos de las pasarelas y las sesiones de foto, él compaginaba sus estudios en Administración de Empresas con un trabajo de medio tiempo, en el que se desempeñaba como cajero de un supermercado cartaginés.

Geordrick Samuels modelando para la marca Clayton

“Realmente yo estaba enfocado en terminar mi carrera, pero decidí cambiar mi vida. Yo estoy joven y sabía que podía seguir estudiando en otro momento, pero la oportunidad del modelaje o la tomaba o la dejaba ir para siempre”, expresó Samuels.

De hecho, fue laborando que algunas clientas le clavaron la espinita por el oficio, que actualmente lo tiene viviendo en ciudades como Inglaterra, Italia, Turquía o Francia.

“Las clientas, no sé si por coqueteo o qué (risa) siempre me decían: ‘Ay usted debería ser modelo’; hasta que les hice caso. Yo mido 1.88 metros y también hacía ejercicio, entonces seguramente les llamaba la atención cuando las atendía en el supermercado”, relató.

Con esta inquietud, surgida a punta de halagos, en el 2018 le llegó la señal definitiva, mientras utilizaba Instagram. Navegando en esta red social le apareció un anuncio de un casting, organizado por una agencia de modelaje costarricense.

“Solamente tenía que mandar mis fotos, y la verdad a mí siempre me ha gustado mucho la fotografía, entonces tenía bastantes bonitas. A los días me llamaron que me querían ver presencialmente y ahí fue cuando firmé el contrato”, comentó el modelo de 28 años.

Geordrick Samuels explica que las campañas publicitarias son una fuente de ingresos más importante que las pasarelas, las cuales tienen otros beneficios como sumar al curriculum. Foto: Cortesía de Chiara Bilotta de The Aegency

A nivel nacional trabajó para diferentes marcas, modeló en pasarelas como el Costa Rica Fashion Weeks y trabajó en publicidad para televisión. Esto último fue lo que terminó de convencer a su madre, que veía con cierta incredulidad que su hijo se dedicara al modelaje.

“Cuando le dije que me iba del país, ella tenía mucho miedo, porque obvio hay gente que te dice que detrás de esto pueden haber muchas cosas como el tráfico de personas. Hay que ser sinceros, en este mundo hay de todo, pero yo le hice ver que era un contrato serio”, rememoró Geordrick.

Antes de la pandemia viajó a México en busca de oportunidades y obtuvo contratos con 4 agencias de modelaje, sin embargo, no los pudo hacer efectivo por la situación sanitaria. De vuelta en el país, en 2022 participó en el Casting the Atlantic, un evento en el que ojeadores de todo el mundo buscan talentos de América Central y el Caribe.

Ese año, Samuels fue uno de los seleccionados para convertirse en modelo internacional. Entonces viajó a Londres, Inglaterra, donde consiguió su primer contrato europeo, y desde ese entonces comenzó su carrera en el modelaje de élite.

“Me dio mucho miedo, no voy a decir que no. Toda mi familia es de Costa Rica, esto representa irte solo, hablar otro idioma, soportar otro clima —porque me fui en invierno—; es muy difícil. Además, yo me fui con mis ahorros, y cuando estás iniciand el modelaje es muy inestable. Uno dura como 4 meses para ya poder estabilizarse”, confesó el modelo tico.

Durante su estadía en la capital inglesa, asegura que se topó con personas que lo acogieron con los brazos abiertos; como la dueña de los apartamentos en que vivía. No obstante, también vivió situaciones complicadas, como con una compañera de habitación.

“Ella, por cualquier mínimo ruido, me tocaba la puerta y me decía que no podía dormir. Yo soy muy paciente, pero un día no aguanté y pedí que me cambiaran a otro lugar. Al tiempo, la dueña me dijo: ‘El problema no sos vos’ (risa), porque esta modelo tuvo problemas también con otra compañera”, recordó con humor.

Geordrick Samuels afirma que el modelaje le exige mantener las mismas tallas y el mismo 'look', pero que su genética le facilita este aspecto. Foto: Cortesía de Chiara Bilotta de The Aegency

Después de su paso por Inglaterra se movió a España y de ahí a Italia. En tierras italianas fue donde despegó a otro nivel y le surgieron oportunidades laborales con marcas de mucho prestigio.

Está muy agradecido con Costa Rica y declara que el país fue su escuela. Con el tiempo ha notado algunas diferencias, especialmente en el modelaje para comercio en línea. Según comenta, en Europa el trabajo es muy físico, pues deben permanecer en posturas muy rígidas para las fotografías; abismalmente distinto al panorama costarricense, donde se maneja más a la libre.

Asegura que uno de los mayores retos de su carrera es ser responsable con el dinero y el estilo de vida. Aunque ha tenido temporadas en las que trabaja de lunes a viernes, lo normal es laborar uno o dos días semanales y los pagos no se reciben de manera inmediata, sino que cobran hasta meses después de haber realizado su trabajo.

Por lo general, los modelos poseen mucho tiempo libre, lo que también puede ser un arma de doble filo que descarrile su futuro.

“Hay que tener mucho cuidado en el mundo del modelaje. Yo he estado expuesto a drogas bastantes fuertes. Yo nunca había tenido contacto con la cocaína y en una fiesta en Londres lo primero que hicieron fue ponerme la cocaína en la cara. Obviamente les dije que no, pero por el estilo de vida estás expuesto a muchas cosas, que si no sos fuerte mentalmente podés caer en adicción”, detalló Samuels.

Para el modelo tico, su experiencia internacional ha sido inmensamente positiva y una de las cosas que más le enorgullece es ver cómo Costa Rica es reconocido por personas de todo el mundo. Regresa al país una vez al año y vacaciona por dos meses, periodo en el que se reúne con su familia y los mismos amigos que mantiene desde antes de viajar por el globo.

“La comida tica me hace muchísima falta, sobre todo el gallo pinto y el rice and beans de mi mamá. Son dos cosas cruciales para mí”, afirmó.

Geordrick Samuels todavía se siente con “mucha hambre” de explorar su faceta como modelo. Aspira a modelar en una pasarela para Armani (marca con la que ya ha trabajado en publicidad) y, en general, a continuar desarrollándose personal y profesionalmente.

“Lo que más quiero es que si alguien sabe de mí en Costa Rica pueda decir: ‘Este chico de Limón, de una familia como cualquiera, le puso y llegó a donde está'”, comentó.

“También sé que dependo mucho de la suerte, porque hay muchísima gente con talento que no trabaja; pero sí quiero ser una inspiración para que los demás sepan que uno debe trabajar por lo que quiere”, finalizó.