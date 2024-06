De Tilarán se fue a México y vendió collares para pagar su alquiler: hoy es actor de Televisa

David Ulloa creció en Tilarán, Guanacaste, donde los fuertes vientos le traían a su corazón de niño sueños de artista. Con la misma ilusión con la que ingresaba en cuanto grupo artístico había en su colegio, hoy se abre paso en el mundo del espectáculo de México.

El joven, de 25 años, dio un paso importante en su carrera al protagonizar el capítulo La verdad siempre tiene su lugar, de la serie mexicana Como dice el dicho. En dicho episodio Interpreta a un personaje llamado Felipe, quien, junto a su pareja, atraviesa una difícil situación familiar por contagiarse de VIH. El episodio está disponible en la plataforma de streaming Vix.

“Es un personaje un poco revolucionario, diría yo, porque se toca un tema muy importante como lo es la transmisión del VIH y cómo las personas se esconden por los estigmas. Televisa quiso conmemorar la lucha de toda la comunidad que vive con VIH”, declaró el actor.

Según comenta, este ha sido uno de los episodios de la serie con mejor desempeño en el año, lo cual hizo que los productores lo contrataran para un especial que se grabará la próxima semana en San Miguel de Allende.

Esta actuación tiene su asidero en que el artista se graduó como actor, bailarín y cantante en el Centro de Educación Artística Eugenio Cobo (CEA), de Televisa. Este proceso lo inició a principios de 2022 y fue un salto de fe, pues al anunciarle que fue aceptado en esta academia, renunció a su trabajo como periodista, tomó sus ahorros y se fue a vivir a Ciudad de México.

“Cuando me dan la noticia le conté a mi familia, que se asusta y se asombra, pero era una decisión inevitable. Eso me decía mi mamá, que yo me tenía que ir porque ella sabía que yo estaba destinado a eso; y esa ha sido la premisa que ha utilizado toda mi familia para apoyarme”, relató el costarricense.

Además de la aparición en Como dice el dicho, hace unos meses interpretó algunos papeles secundarios en la serie de Telemundo El doctor del pueblo. También, adelantó a La Nación que grabó algunas escenas de la telenovela Mi amor sin tiempo, la cual aún no se estrena.

“Ha sido una etapa muy bonita de vida. He logrado cosas que uno, naciendo en un pueblo muy pequeño de Costa Rica, piensa que no se pueden hacer. En Televisa me han abierto mucho las puertas, ahorita tengo hasta el apoyo de la dirección. Están promoviendo el talento nuevo y yo soy una de esas figuras que quieren impulsar”, comentó Ulloa.

Toda su exploración en el arte la había hecho de manera empírica hasta llegar a México. Los casi 50 títulos del Festival de las Artes que atesora, son muestra de la pasión que siempre lo acompañó. Eso sí, la formación profesional no es algo se toma a la ligera y eso lo supo desde su arribo a suelo mexicano.

“Por ejemplo, yo bailaba mucho libre y me encantaba hacer fotografías, pero ya en las clases ‘no sabes nada de baile‘. También, actoralmente, yo llegué pensando que hablaba súper bien y me hicieron saber que no se me entendía nada. Son cosas que chocan, pero en un sentido te hacen ver que estás creciendo profesionalmente”, narró el cantante y bailarín.

David Ulloa es la imagen de varias campañas publicitarias en México. Foto: Cortesía David Ulloa

Aunque Ulloa está convencido de que estar en el mundo del espectáculo es su destino, no niega que ha sido un camino en el que se ha topado con retos. Dejar a su familia ha sido uno de los momentos más difíciles para él y confiesa que a los seis meses ya no le quedaba nada de sus ahorros, por lo cual le tocó ingeniárselas.

“Vendía collares, comida y actuaba en fiestas infantiles para pagar mi alquiler. Lo hacía en las noches y los fines de semana, porque la escuela es de 8 a.m. a 8 p.m. Por dicha es gratuita, porque te becan como una inversión a futuro para que seas parte de sus proyectos”, explicó.

Actualmente, Ulloa se encuentra en un momento de mayor estabilidad económica, gracias a su trabajo en múltiples campañas publicitarias, modelaje y shows musicales. Es uno de los talentos de la agencia Prensa Danna, la misma de artistas como Belinda o Gloria Trevi.

“Es una carrera de prueba y error. Hay una frase que me dijo mi mánager y me gusta mucho: ‘Los que llegan no son los más talentosos, los más guapos, los que tienen más dinero ni más habilidades; llega el que resiste más‘”, expresó el comunicador.

David Ulloa no solo quiere cumplir sus sueños artísticos, sino que espera ser ejemplo para nuevos talentos ticos, una prueba viviente de que los sueños se pueden cumplir. En ese mismo sentido, invita a quien tenga interés a contactarse con él por sus redes sociales, pues asegura que tiene toda la disposición en ayudarles con sus proyectos.

“Mis metas yo las proyecto en los Grammy, los Óscar, los Tony y todos los premios que haya. Obviamente hay que ser sinceros y saber dónde estamos y lo mucho que me falta. Quiero aportar como artista, no como famoso, y proyectar mi voz en cuanto a problemáticas sociales a través de mi arte. Sigo creciendo y tocando puertas; ojalá pueda llevar alegrías a Costa Rica, me llenaría mucho”, expresó con entusiasmo.

Quien hoy es una promesa del espectáculo mexicano, fue también un niño en Tilarán que creció sin las mejores posibilidades para desarrollar sus inquietudes artísticas. En aquella tierra donde giran incansables las torres eólicas, Ulloa fue un Quijote que no tuvo miedo a las barreras y, sin más escudero que sus sueños, partió hacia otras tierras a vivir sus aventuras.