Mimi Ortíz responde a quienes no la aceptan en ‘Sábado Feliz’: ‘No vengo a reemplazar a nadie’

Mimi Ortíz debutó como presentadora de Sábado Feliz el 6 de setiembre en la pantalla de Teletica y, para agradecer el respaldo en su primer día al frente del programa, compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales.

La comunicadora reconoció la importancia del legado televisivo del programa, que cumplió 25 años de llevar entretenimiento a las familias costarricenses, y expresó que su propósito es aportarle valor con su estilo y personalidad.

“Hoy viví mi primer día como presentadora de este programa que llena de alegría los hogares. Sé que cuando algo cambia cuesta aceptarlo, más aún cuando se trata de un espacio tan querido, con una historia marcada por grandes personas que lo hicieron inolvidable”, escribió.

Mimi Ortíz se estrenó como presentadora de 'Sábado Feliz' al lado de Mauricio Hoffmann y envió un mensaje a quienes no la aceptaron. (Instagram/Instagram)

También agregó: “No vengo a reemplazar a nadie. Vengo a sumar, a aprender y a entregar lo mejor de mí a cada persona que nos abre las puertas de su casa sábado a sábado”.

La presentadora agradeció a quienes la recibieron con cariño y también a quienes todavía no aceptan su incorporación. Aseguró que esas posturas la motivan a crecer y a demostrar, con trabajo y corazón, su entrega en esta nueva etapa.

Ortíz dedicó algunas palabras de gratitud a Mauricio Hoffmann, conductor principal del programa, a quien señaló como un guía en este proceso. También expresó su entusiasmo por trabajar junto a sus compañeros, quienes al igual que ella inician esta etapa con ilusión.

