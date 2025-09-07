Viva

Mimi Ortíz responde a quienes no la aceptan en ‘Sábado Feliz’: ‘No vengo a reemplazar a nadie’

La nueva conductora del espacio agradeció a su compañero Mauricio Hoffmann y al equipo por el apoyo en esta etapa

Por Fiorella Montoya

Mimi Ortíz debutó como presentadora de Sábado Feliz el 6 de setiembre en la pantalla de Teletica y, para agradecer el respaldo en su primer día al frente del programa, compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales.








