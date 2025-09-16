Mimi Ortiz narra la reacción de su hijo al verla en televisión: ‘Esa es mi mami’

La presentadora Mimi Ortiz vive una etapa cargada de ilusión tras su regreso a la televisión. El pasado 6 de setiembre volvió como parte del elenco del programa Sábado Feliz, de Teletica, y compartió la emoción que sintió al ver la reacción de su hijo Jay frente a la pantalla.

En declaraciones al programa De boca en boca, Ortíz aseguró que su retorno ha sido también un impulso en su rol de madre.

“Me enciende mucho la chispa de mamá, el que él vea a su mamá realizarse, cumplir sus sueños, que vea una mujer plena y con metas alcanzadas. Para mí eso es importante, porque a veces las mamás nos olvidamos de nosotras mismas y dejamos de lado lo que nos hace felices”, explicó.

Mimi Ortiz mencionó que su hijo la ha visto en televisión y se muestra emocionado y orgulloso. (Instagram)

La conductora relató que Jay no oculta su orgullo cada vez que la reconoce en televisión y que ha visto la cara de su hijo brillar al verla cumplir sus sueños. La reacción del niño, según Ortiz, la conmueve profundamente.

“Lo han grabado. Él dice: ‘Mami, esa es mi mami’. Siempre lo toma con asombro y con una cara de orgullo”.

También menciona que en el kinder el pequeño menciona constantemente que ella es su madre. “Dice ‘mi mamá es Mimi Ortiz’, como si yo fuera Kim Kardashian”, contó entre risas.