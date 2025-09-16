Viva

Mimi Ortiz narra la reacción de su hijo al verla en televisión: ‘Esa es mi mami’

Recientemente, la presentadora se estrenó como conductora de ‘Sábado Feliz’

Por Fiorella Montoya
Mimi Ortiz recurrió al ingenio para responder una pregunta que le hicieron en redes y que estaría relacionada con su noviazgo con el coreógrafo español Toni Costa.
Mimi Ortiz es la presentadora de 'Sábado feliz' junto a Mauricio Hoffmann. (Instagram)







