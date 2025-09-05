Dos figuras de Teletica hicieron confesiones de amor junto a Diego Bravo; esto fue lo que dijeron

El influencer Diego Bravo compartió pantalla con Yessenia Reyes, bailarina de Mira quién baila, de Teletica, y con Mimi Ortiz, presentadora del nuevo Sábado feliz. Durante una transmisión en vivo hablaron de relaciones, sentimientos y la manera en que cada uno enfrenta el amor.

Reyes recordó los inicios de su relación con César Abarca, con quien comparte escenario y proyectos profesionales. Explicó que, al comenzar, tanto Bravo como Ortiz vieron gran potencial en ellos como pareja, aunque también existía temor por el riesgo que implicaba.

“Había mucho que perder si las cosas no funcionaban. Cada uno hizo un trabajo personal y hoy somos una pareja cero tóxica”, afirmó.

Diego Bravo dijo que desea una pareja que le gusta viajar, Mimi Ortíz se confesó muy enamorada de Tony Costa y Yessenia Reyes disfruta de poder presentar a su novio César Abarca. (Lilly Arce/Instagram/Lilly Arce/Instagram)

En medio de la charla, Bravo preguntó a Ortiz por su situación sentimental. Ella respondió entre risas: “Pepiada (enamorada), qué pereza”, su novio es el bailarín español Tony Costa. El influencer reaccionó con ternura: “Es de las mejores sensaciones de la vida estar enamorado”.

Ortiz, con su estilo espontáneo, se refirió a la forma en que Bravo vive las relaciones: “Diego es lo más pepeado y cursi. Muchos pensarían que es perro, es todo lo contrario”, sin embargo; entre risas recordó que sería “hombriego” porque Bravo es gay.

Reyes respaldó esa idea y lo describió como un hombre fiel y entregado. “Él da todo en una relación, no pierde su esencia y siempre busca lo mejor. Por eso quiero decir a quienes están conectados que lo inviten a salir, porque es un gran compañero y un partidazo como persona”, expresó la bailarina.

La conversación fluyó entre confesiones y anécdotas, mientras los tres compartían con sus seguidores de Instagram. Al finalizar, Bravo agradeció públicamente a sus amigas por las palabras de apoyo y por resaltar su manera de vivir el amor.