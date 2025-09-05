Viva

Dos figuras de Teletica hicieron confesiones de amor junto a Diego Bravo; esto fue lo que dijeron

Yessenia Reyes y Mimi Ortiz hablaron de sus actuales parejas y describieron cómo se comporta Bravo cuando está enamorado

Por Fiorella Montoya

El influencer Diego Bravo compartió pantalla con Yessenia Reyes, bailarina de Mira quién baila, de Teletica, y con Mimi Ortiz, presentadora del nuevo Sábado feliz. Durante una transmisión en vivo hablaron de relaciones, sentimientos y la manera en que cada uno enfrenta el amor.








Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

